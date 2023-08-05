Китай цінує торгові стосунки з усіма: з чим Лі Хуей приїхав на саміт у Саудівську Аравію
Спецпредставник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей буде присутній на саміті в Саудівській Аравії, який відбудеться 5 – 6 серпня. Ключове питання конференції – Україна, а причиною зібрання стала російська агресія, яка проявляється не лише на нашій території.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Києву треба покращувати відносини з Пекіном. Про це він розповів 24 Каналу.
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Україна заручник дипломатичних відносин
Одним з інструментів для формування україно-китайських відносин є зерно. Пекін зацікавлений у купівлі дешевого українського збіжжя. Торговий оборот України й Китаю у найкращі роки становив 10 мільярдів доларів. Для китайської економіки це крапля.
Пекін завжди цінує торгові відносини з усіма країнами, адже Китай густонаселений, має проблеми зайнятості молоді й економічну кризу. Тому для них всі напрямки дуже важливі, зокрема, й Україна, але тут треба розуміти вагу,
– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Наприклад, якщо зараз за одним столом сидять представники Індії, Китаю, Африки й України, то насамперед будуть говорити про проблеми відносин Індії й Китаю, а не України.
"Ми є заручниками дипломатичних відносин багатьох країн світу. Це не те, що ми суб'єктні у світі. Ні, просто суб'єктність країни може бути більшою або меншою", – зазначив Клочок.
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Інструменти впливу на Китай
Сполучені Штати чи Європейський Союз, які є союзниками України, можуть допомогти нам розв'язувати проблеми з Китаєм. Ймовірно, про це йтиме мова на полях саміту.
Західний світ зумів знайти інструменти впливу на Китай з початку повномасштабного вторгнення, щоб Пекін не постачав до Росії броньовану техніку, боєприпаси тощо. Проте, на жаль, Китай досі постачає технології й товари подвійного призначення.Важливо! Китай постачає в Росію
Зустріч в Саудівській Аравії: коротко
- 5 та 6 серпня у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, відбудеться саміт. Він буде присвячений Україні, а якщо точніше – "формулі миру".
- Саудівська Аравія стала ініціатором зустрічі десятка країн з приводу українського питання. Проте вона переслідує власні інтереси, пов'язані зі світовою політикою та продовольчими питаннями.
- На саміт прибудуть представники 30 держав. Серед них, зокрема, Україна, Польща, Мексика, Чилі, ПАР, США, Велика Британія. Росії там не буде.
- Крім того, у переговорах в Саудівській Аравії також візьме участь Китай. Інформацію про це підтвердили в МЗС КНР.