Китай цінує торгові стосунки з усіма: з чим Лі Хуей приїхав на саміт у Саудівську Аравію

Спецпредставник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей буде присутній на саміті в Саудівській Аравії, який відбудеться 5 – 6 серпня. Ключове питання конференції – Україна, а причиною зібрання стала російська агресія, яка проявляється не лише на нашій території.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Києву треба покращувати відносини з Пекіном. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна заручник дипломатичних відносин

Одним з інструментів для формування україно-китайських відносин є зерно. Пекін зацікавлений у купівлі дешевого українського збіжжя. Торговий оборот України й Китаю у найкращі роки становив 10 мільярдів доларів. Для китайської економіки це крапля.

Пекін завжди цінує торгові відносини з усіма країнами, адже Китай густонаселений, має проблеми зайнятості молоді й економічну кризу. Тому для них всі напрямки дуже важливі, зокрема, й Україна, але тут треба розуміти вагу,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Наприклад, якщо зараз за одним столом сидять представники Індії, Китаю, Африки й України, то насамперед будуть говорити про проблеми відносин Індії й Китаю, а не України.

"Ми є заручниками дипломатичних відносин багатьох країн світу. Це не те, що ми суб'єктні у світі. Ні, просто суб'єктність країни може бути більшою або меншою", – зазначив Клочок.

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Інструменти впливу на Китай

Сполучені Штати чи Європейський Союз, які є союзниками України, можуть допомогти нам розв'язувати проблеми з Китаєм. Ймовірно, про це йтиме мова на полях саміту.

Західний світ зумів знайти інструменти впливу на Китай з початку повномасштабного вторгнення, щоб Пекін не постачав до Росії броньовану техніку, боєприпаси тощо. Проте, на жаль, Китай досі постачає технології й товари подвійного призначення.

Зустріч в Саудівській Аравії: коротко

5 та 6 серпня у місті Джедда, що на заході Саудівської Аравії, відбудеться саміт. Він буде присвячений Україні, а якщо точніше – "формулі миру".

Саудівська Аравія стала ініціатором зустрічі десятка країн з приводу українського питання. Проте вона переслідує власні інтереси, пов'язані зі світовою політикою та продовольчими питаннями.

На саміт прибудуть представники 30 держав. Серед них, зокрема, Україна, Польща, Мексика, Чилі, ПАР, США, Велика Британія. Росії там не буде.

Крім того, у переговорах в Саудівській Аравії також візьме участь Китай. Інформацію про це підтвердили в МЗС КНР.

товари подвійного призначення, які використовуються як для мирних, так і для військових цілей. Це можуть бути приціли, шоломи та дрони.