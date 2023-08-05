Китай ценит торговые отношения со всеми: с чем Ли Хуэй приехал на саммит в Саудовскую Аравию

Спецпредставитель Пекина по делам Евразии Ли Хуэй будет присутствовать на саммите в Саудовской Аравии, который состоится 5 – 6 августа. Ключевым вопросом конференции является Украина, а причиной собрания стала российская агрессия, которая проявляется не только на нашей территории.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что Киеву нужно улучшать отношения с Пекином. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Украина заложник дипломатических отношений

Одним из инструментов для формирования украино-китайских отношений есть зерно. Пекин заинтересован в покупке дешевого украинского зерна. Торговый оборот Украины и Китая в лучшие годы составил 10 миллиардов долларов. Для китайской экономики это капля.

Пекин всегда ценит торговые отношения со всеми странами, ведь Китай густонаселен, испытывает проблемы занятости молодежи и экономический кризис. Поэтому для них все направления очень важны, в частности, и Украина, но здесь нужно понимать вес,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Например, если сейчас за одним столом сидят представители Индии, Китая, Африки и Украины, то, в первую очередь, будут говорить о проблемах отношений Индии и Китая, а не Украины.

"Мы являемся заложниками дипломатических отношений многих стран мира. Это не то, что мы субъектны в мире. Нет, просто субъектность страны может быть больше или меньше", – отметил Клочок.

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Инструменты влияния на Китай

Соединенные Штаты или Европейский Союз, являющиеся союзниками Украины, могут помочь нам решать проблемы с Китаем. Вероятно, об этом пойдет речь на полях саммита.

Западный мир сумел найти инструменты влияния на Китай с начала полномасштабного вторжения, чтобы Пекин не поставлял в Россию бронированную технику, боеприпасы и т.д. Однако, к сожалению, Китай до сих пор поставляет технологии и товары двойного назначения.

Встреча в Саудовской Аравии: коротко

5 и 6 августа в городе Джедда на западе Саудовской Аравии состоится саммит. Он будет посвящен Украине, а если точнее – "формуле мира".

Саудовская Аравия стала инициатором встречи десятка стран по поводу украинского вопроса. Однако она преследует собственные интересы, связанные с мировой политикой и продовольственными вопросами.

На саммит прибудут представители 30 стран. Среди них, в частности Украина, Польша, Мексика, Чили, ЮАР, США, Великобритания. России там не будет.

Кроме того, в переговорах в Саудовской Аравии также примет участие Китай. Информацию об этом подтвердили в МИДе КНР.