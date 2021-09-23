Представниця судової мафії Данішевська могла обманювати про підтримку Єрмака
Джерело:"Право на гідність" на 24 каналі
Судова мафія руками Ради суддів заблокувала найважливішу частину реформи. Мовиться про очищення Вищої ради правосуддя, яка захищає недоброчесних працівників Феміди.
Рада суддів відмовилася виконати пряму норму закону й делегувати своїх представників в орган, який і мав би очистити ВРП. Таким чином, Етична рада не може розпочати свою роботу.
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Після цього судова мафія готувалася не просто до блокування реформи, а до її скасування через свій Конституційний Суд.
Катастрофу вдалося відкласти
Почну з нашої спільної тактичної перемоги: під тиском багатьох хороших людей Пленум Верховного Суду відклав звернення в КСУ про знесення судової реформи.
Наголошу, не відмовився від цього плану, а відклав через нібито "неготовність питання до розгляду". Тож загроза нікуди не зникла. Втім, принаймні до 8 жовтня, катастрофу вдалося відкласти.
Однак саме розстановка сил не змінилася. Судова мафія й далі блокує реформу. Рада Суддів відмовляється виконати пряму норму закону й делегувати своїх представників в Етичну раду.
Ймовірна зустріч Єрмака й Данішевської
Тепер найцікавіше: зустріч Андрія Єрмака з, на моє переконання, представницею судової мафії – головою Верховного Суду Валентиною Данішевською. Про її роль у зриві реформи я вже розповідав.
Під час Пленуму Верховного Суду вона заявила, що нібито зустрічалася з керівником Офісу Президента.
Данішевська заявила, що зустрічалася з Єрмаком / Фото sud.ua
Нібито під час цієї зустрічі Єрмак завив, що не виключає змін до закону про судову реформу. Нагадаю, що клани, замість того, щоб його виконати, вимагають викинути з нього ключовий елемент реформи – визначальний голос незалежних експертів при очищенні судової мафії.
За 2 дні до нібито зустрічі Єрмака й Данішевської, Володимир Зеленський офіційно заявив, що "не допустить блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював".
У тій самій заяві президент також пообіцяв покарати судову мафію, яка блокує реформу, а не прогинатися під її вимоги змінити закон.
Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість,
– наголосив глава держави.
На підтримку такої твердої позиції Зеленського одразу вийшли союзники Заходу, зокрема Держдеп США. Там заявили, що судова реформа в Україні перебуває під загрозою, але ще є час врятувати її. Рада суддів може виконати свої законні зобов'язання та висунути кандидатури для участі у процесі реформ.
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Уявіть собі рівень їхнього, скажімо так, здивування, після заяви Данішевської про готовність команди Зеленського прогнутися під судову мафію і вносити зміни в закон.
Єрмак виступив із запереченнями
Не знаю, чи насправді була та зустріч, але до честі Офісу Президента там дуже швидко зробили єдину правильну річ – Єрмак терміново заявив про незмінність позиції Зеленського.
Єрмак наголосив на незмінності позиції щодо судової реформи / Фото Офісу Президента
Він наголосив, що в Офісі Президента очікують призначення Радою суддів членів Етичної ради до початку жовтня. Залишилося зовсім мало часу.
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Підсумовуючи цю історію, бачу такі її варіанти: або Данішевська обманювала Верховний Суд про підтримку Єрмака, або Єрмак обманював Данішевську, або Офіс президента й судова мафія разом обманюють суспільство.
Як і раніше, я схиляюся до першого варіанту. Голова Верховного Суду робить усе можливе, щоб зірвати судову реформу. Зокрема, обманює Верховний Суд. Проте, це мій висновок. Ви свій зробіть самостійно. Всю інформацію я вам надав.