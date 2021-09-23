Рада суддів відмовилася виконати пряму норму закону й делегувати своїх представників в орган, який і мав би очистити ВРП. Таким чином, Етична рада не може розпочати свою роботу.

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Після цього судова мафія готувалася не просто до блокування реформи, а до її скасування через свій Конституційний Суд.

Катастрофу вдалося відкласти

Почну з нашої спільної тактичної перемоги: під тиском багатьох хороших людей Пленум Верховного Суду відклав звернення в КСУ про знесення судової реформи.

Наголошу, не відмовився від цього плану, а відклав через нібито "неготовність питання до розгляду". Тож загроза нікуди не зникла. Втім, принаймні до 8 жовтня, катастрофу вдалося відкласти.

Однак саме розстановка сил не змінилася. Судова мафія й далі блокує реформу. Рада Суддів відмовляється виконати пряму норму закону й делегувати своїх представників в Етичну раду.

Ймовірна зустріч Єрмака й Данішевської

Тепер найцікавіше: зустріч Андрія Єрмака з, на моє переконання, представницею судової мафії – головою Верховного Суду Валентиною Данішевською. Про її роль у зриві реформи я вже розповідав.

Під час Пленуму Верховного Суду вона заявила, що нібито зустрічалася з керівником Офісу Президента.



Данішевська заявила, що зустрічалася з Єрмаком / Фото sud.ua

Нібито під час цієї зустрічі Єрмак завив, що не виключає змін до закону про судову реформу. Нагадаю, що клани, замість того, щоб його виконати, вимагають викинути з нього ключовий елемент реформи – визначальний голос незалежних експертів при очищенні судової мафії.

За 2 дні до нібито зустрічі Єрмака й Данішевської, Володимир Зеленський офіційно заявив, що "не допустить блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював".

У тій самій заяві президент також пообіцяв покарати судову мафію, яка блокує реформу, а не прогинатися під її вимоги змінити закон.

Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість,

– наголосив глава держави.

На підтримку такої твердої позиції Зеленського одразу вийшли союзники Заходу, зокрема Держдеп США. Там заявили, що судова реформа в Україні перебуває під загрозою, але ще є час врятувати її. Рада суддів може виконати свої законні зобов'язання та висунути кандидатури для участі у процесі реформ.

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Уявіть собі рівень їхнього, скажімо так, здивування, після заяви Данішевської про готовність команди Зеленського прогнутися під судову мафію і вносити зміни в закон.

Єрмак виступив із запереченнями

Не знаю, чи насправді була та зустріч, але до честі Офісу Президента там дуже швидко зробили єдину правильну річ – Єрмак терміново заявив про незмінність позиції Зеленського.



Єрмак наголосив на незмінності позиції щодо судової реформи / Фото Офісу Президента

Він наголосив, що в Офісі Президента очікують призначення Радою суддів членів Етичної ради до початку жовтня. Залишилося зовсім мало часу.

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Підсумовуючи цю історію, бачу такі її варіанти: або Данішевська обманювала Верховний Суд про підтримку Єрмака, або Єрмак обманював Данішевську, або Офіс президента й судова мафія разом обманюють суспільство.

Як і раніше, я схиляюся до першого варіанту. Голова Верховного Суду робить усе можливе, щоб зірвати судову реформу. Зокрема, обманює Верховний Суд. Проте, це мій висновок. Ви свій зробіть самостійно. Всю інформацію я вам надав.