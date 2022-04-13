Прем'єрка Швеції хоче подати заявку на вступ до НАТО вже наприкінці червня
Джерело:The Local
Після нападу Росії на Україну відразу кілька країн Північної Європи переглянули свою політику щодо НАТО. Зокрема, Швеція готова подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже цього літа.
Прем'єр-міністерка Швеція Магдалена Андерссон уже ухвалила рішення про приєднання до НАТО. Тоді як уряд країни має на меті подати заявку на вступ наприкінці червня. Саме тоді відбудеться саміт Альянсу в Мадриді.
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Швеція все ближе до НАТО
Відповідну заяву твердження оприлюднила шведська газета Svenska Dagbladet у колонці політичного оглядача у день, коли прем'єр-міністерка Швеції має зустрітися з її колегою з Фінляндії Санною Марін. Зустріч запланована у Стокгольмі, на якій вони прагнуть обговорити новий звіт Фінляндії щодо безпеки.До теми! Водночас соціал-демократи анонсували спеціальну зустріч керівного комітету партії на 24 травня, на якій вони можуть ухвалити рішення про підтримку рішення приєднання країни до НАТО.
Згідно з даними Aftonbladet, ця зустріч стане кульмінацією внутрішньої дискусії партії, яка тривала останні 6 тижнів, й межуватиме з трьома національними нарадами з питань політики безпеки та зустріччю всіх 26 голів округів у Стокгольмі 23 травня.
До цього питання потрібно ставитися з повагою, якої воно вимагає. Досі є багато людей, які сформувалися навколо позиції, яку займає Улоф Пальме (шведський політик, який критикував дії США та СРСР – ред,),
– повідомило джерело, яке, як стверджує газета, займає центральне положення у партії.
Крім того, джерело додало, що наразі невідомо, чи буде ухвалено рішення щодо НАТО на цій зустрічі, але вже зрозуміло, що від цього буде багато, що залежати. Шведські демократи в понеділок скликали аналогічне позачергове засідання свого партійного комітету, на якому лідер партії Джиммі Окесон отримав мандат на просування членства в НАТО.
Це означає, що зараз більшість у шведському парламенті виступає за вступ до організації безпеки. Проте соціал-демократи вважають, що для ухвалення остаточного рішення варто, щоб його підтримали 75% парламентарів, тобто кваліфікована більшість.
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