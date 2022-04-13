Премьер Швеции хочет подать заявку на вступление в НАТО уже в конце июня

После нападения России на Украину сразу несколько стран Северной Европы пересмотрели свою политику по отношению к НАТО. В частности, Швеция готова подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс уже этим летом.

Премьер-министр Швеция Магдалена Андерссон уже приняла решение о присоединении к НАТО. В то время как правительство страны имеет целью подать заявку на поступление в конце июня. В это время состоится саммит Альянса в Мадриде.

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Швеция все ближе к НАТО

Соответствующее заявление обнародовала шведская газета Svenska Dagbladet в колонке политического обозревателя в день, когда премьер-министр Швеции должен встретиться с ее коллегой из Финляндии Санной Марин. Встреча запланирована в Стокгольме, где они стремятся обсудить новый отчет Финляндии по безопасности.

В то же время, социал-демократы анонсировали специальную встречу руководящего комитета партии на 24 мая, на которой они могут принять решение о поддержке решения присоединения страны к НАТО.

Согласно данным Aftonbladet, эта встреча станет кульминацией внутренней дискуссии партии, продолжавшейся последние 6 недель, и будет граничить с тремя национальными совещаниями по вопросам политики безопасности и встречей всех 26 глав округов в Стокгольме 23 мая.

К этому вопросу нужно относиться с уважением, которое оно требует. До сих пор есть много людей, которые сформировались вокруг позиции, которую занимает Улоф Пальме (шведский политик, критиковавший действия США и СССР – ред),

– сообщил источник, занимающий центральное положение в партии, как утверждает газета.

Кроме того, источник добавил, что пока неизвестно, будет ли принято решение относительно НАТО на этой встрече, но уже понятно, что от этого будет многое зависеть. Шведские демократы в понедельник созвали аналогичное внеочередное заседание своего партийного комитета, на котором лидер партии Джимми Окесон получил мандат на продвижение членства в НАТО.

Это значит, что сейчас большинство в шведском парламенте выступает за вступление в организацию безопасности. Однако социал-демократы считают, что для принятия окончательного решения следует, чтобы его поддержали 75% парламентариев, то есть квалифицированное большинство.

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