Зеленський назвав свої головні завдання та пріоритети

Президент Володимир Зеленський з нагоди роковин від початку широкомасштабної війни дав велику пресконференцію для ЗМІ. Під час неї він відповів, що є пріоритетом для нашої держави у війні проти Росії станом на зараз.

Зауважимо, що ця пресконференція розпочалась ввечері 24 лютого та на ній були присутні журналісти з різних куточків світу. Про те, як на питання про пріоритети для України відповів український лідер, повідомляє 24 Канал.

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Насамперед – зброя

Власне, Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають нам протистояти агресору. Зокрема, він згадав про Німеччину та констатував, що разом з представниками цієї країни та іншими союзниками Україна постійно веде перемовини щодо постачань певних видів озброєння.

Захист неба, літаки, танки, далекобійна зброя – ось моє завдання, яке повинен обговорювати тет-а-тет (з партнерами – 24 Канал),

– наголосив український лідер.

З його слів очевидно, що саме озброєння є тим пріоритетом, про який Україна буде говорити на кожному міжнародному майданчику аж до перемоги.

Допомога від партнерів: останні новини

Останніми тижнями Київ активно веде перемовини зі Заходом стосовно надання Збройним Силам авіації. Власне, йдеться, зокрема, про винищувачі F-16.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес констатував, що Лондон готовий передати свої винищувачі країнам, які відправлять Україні радянську авіацію. Однак щодо надання нашій державі сучасних літаків – все на так однозначно.

Водночас не так давно стало відомо, що Польща готова проводити навчання українських пілотів на F-16. Проте є нюанс: це питання перед тим Варшава хоче обговорити з іншими країнами, що є членами Північноатлантичного альянсу.

Згадаємо до цієї теми заяву Пентагону Сполучених Штатів Америки. Там заакцентували, що НАТО посилило свою оборону на східному фланзі та згуртоване, як ніколи. Станом на зараз в Європі перебуває 20 тисяч американських військових.