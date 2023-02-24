Зеленский назвал свои главные задачи и приоритеты

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины с начала широкомасштабной войны дал большую пресс-конференцию для СМИ. Во время нее он ответил, что является приоритетом для нашего государства в войне против России по состоянию на данный момент.

Заметим, что эта пресс-конференция началась вечером 24 февраля и на ней присутствовали журналисты из разных уголков мира. О том, как на вопрос о приоритетах для Украины ответил украинский лидер, сообщает 24 Канал.

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Прежде всего – оружие

Собственно, Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают нам противостоять агрессору. В частности, он упомянул о Германии и констатировал, что вместе с представителями этой страны и другими союзниками Украина постоянно ведет переговоры по поставкам определенных видов вооружения.

Защита неба, самолеты, танки, дальнобойное оружие – вот моя задача, которую должен обсуждать тет-а-тет (с партнерами – 24 Канал),

– подчеркнул украинский лидер.

С его слов очевидно, что именно вооружение является тем приоритетом, о котором Украина будет говорить на каждой международной площадке вплоть до победы.

Помощь от партнеров: последние новости

В последние недели Киев активно ведет переговоры с Западом по предоставлению Вооруженным Силам авиации. Собственно, речь идет, в частности, об истребителях F-16.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес констатировал, что Лондон готов передать свои истребители странам, которые отправят Украине советскую авиацию. Однако относительно предоставления нашему государству современных самолетов – все так однозначно.

В то же время недавно стало известно, что Польша готова проводить обучение украинских пилотов на F-16. Однако есть нюанс: этот вопрос перед тем Варшава хочет обсудить с другими странами, которые являются членами Североатлантического альянса.

Упомянем к этой теме заявление Пентагона Соединенные Штаты Америки. Там акцентировали, что НАТО усилило свою оборону на восточном фланге и сплоченное как никогда. В настоящее время в Европе находится 20 тысяч американских военных.