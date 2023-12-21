Вибори стають все складнішими: хто в Росії найменше підтримує Путіна

В Росії в березні 2024 року мають відбутися президентські вибори, "переможець" в яких вже відомий, – Владімір Путін. Проте цього разу йому буде складніше довести свою легітимність росіянам, адже далеко не всі підтримують війну, яку він розв'язав в Україні.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що ставлення до Путіна з боку російського народу змінилось за останні роки. Вибори 2024 року стануть для нього випробуванням щодо підтримки росіян.

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Провів непопулярну реформу

Починаючи з 2012 року кожні перевибори для Путіна були складнішими попередніх. У 2018 році він вже не мав такої популярності як, у 2012-му. Хоча йому "малювали" 82% підтримка, однак насправді це було не так.

Починаючи з 2011 року Путін проводив пенсійну реформу, яка ускладнювала життя російських пенсіонерів. У 2018 році у нього був доволі низький рейтинг серед радянських старих, які через реформу, були змушені працювати довше,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Тоді Путіну була потрібна публічна страта Скрипалів, щоб спробувати повернути популярність серед росіян. Це йому вдалося, хоча Скрипалі вижили.

Отруєння Скрипалів У березні 2018 року ексспівробітник ГРУ Росії, який проживав у Великій Британії після звинувачень російської влади у шпигунстві на користь Лондону, Сергій Скрипаль та його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Велика Британія розцінила отруєння батька та доньки як замах на вбивство.

Може вибухнути у будь-який момент

Проте сьогодні ситуація для Путіна складніша. Він, хоч і "обнулив" всі свої президентські терміни, все розуміють, що це знущання зі здорового глузду. До того ж він багатьом в Росії просто набрид за всі ці роки.

У Путіна є великі проблеми, адже війна, яку він розв'язав в Україні, не має такої аж великої підтримки серед росіян, як вважається. В країні багато труднощів соціальних, економічних, політичних,

– зауважив Жирнов.

Путіна відверто критикував Євгеній Пригожин, за що його ліквідували. Він вчинив військовий путч проти очільника Кремля. Ці події продемонстрували, що жодна людина не вийшла захистити Путіна.

Також посилюється рух жінок мобілізованих, які вимагають демобілізації своїх чоловіків.

"Коли накопичується така кількість проблем, вибухнуть може де завгодно і коли завгодно, й ніхто передбачити цього не може", – припустив Сергій Жирнов.

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