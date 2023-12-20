Російський президент Владімір Путін все частіше посилається на псевдоісторичну риторику Кремля, щоб видати себе за сучасного російського царя. У такий спосіб він намагається представити повномасштабне вторгнення в Україну як історично виправдане завоювання.

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"Співвітчизники за кордоном"

У своєму зверненні до колегії міністерства оборони Росії 19 грудня він повторив шаблонну риторику Кремля щодо війни в Україні, звинувативши НАТО та колективний Захід у зазіханні на кордони Росії. Путін також високо оцінив операції Росії на полі бою та обсяг виробництва російської оборонно – промислової бази у 2023 році.

Російський президент використав концепцію "співвітчизників за кордоном", коли говорив про жителів "південно-східної України", які, за його словами, мають історичну, культурну та мовну спорідненість із Росією. Так він намагається виправдати вторгнення в Україну з ідеологічних мотивів.

Зокрема, Путін цинічно заявив, що Росія є єдиним гарантом суверенітету та територіальної цілісності України, вле вона не буде втручатися в "територіальні суперечки", які нібито існують на заході нашої держави, де, за його словами, багато жителів хочуть повернутися до Польщі, Румунії чи Угорщини.

Путін вже вдавався до псевдоісторії

Твердження Путіна про те, що Росія може бути єдиним справжнім гарантом суверенітету України, не є новим для російської пропаганди. У есе 2021 року під назвою "Про історичну єдність росіян і українців" Путін так само стверджував, що "справжній суверенітет України можливий саме в партнерстві з Росією".

У цьому есе відкидалися історичні претензії України на власний соціокультурний розвиток, історичний суверенітет і територіальну цілісність, які Росія офіційно визнала і фактично гарантувала в 1994 році,

– мовиться у зведенні аналітиків.

Під час виступу на Колегії 19 грудня Путін продовжив це псевдоісторичне обрамлення, припускаючи, що Західна Україна також не є справді українською, і стверджував, що радянський диктатор Йосип Сталін "віддав її" Україні від частин Польщі, Румунії та Угорщини після Другої світової війни.

Путін безпідставно стверджує, що люди, які живуть у Західній Україні, хочуть повернутися на свою "історичну батьківщину", припускаючи, що Західна Україна цілком реально може стати частиною Польщі, Румунії чи Угорщини.

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