Российский президент Владимир Путин все чаще ссылается на псевдоисторическую риторику Кремля, чтобы выдать себя за современного русского царя. Таким образом, он пытается представить полномасштабное вторжение в Украину как исторически оправданное завоевание.

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"Соотечественники за границей"

В своем обращении к коллегии министерства обороны России 19 декабря он повторил шаблонную риторику Кремля о войне в Украине, обвинив НАТО и коллективный Запад в посягательстве на границы России. Путин также высоко оценил операции России на поле боя и объем производства российской оборонно-промышленной базы в 2023 году.

Российский президент использовал концепцию "соотечественников за границей", когда говорил о жителях "юго-восточной Украины", которые, по его словам, имеют историческое, культурное и языковое родство с Россией. Так он пытается оправдать вторжение в Украину по идеологическим мотивам.

В частности, Путин цинично заявил, что Россия является единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, но она не будет вмешиваться в "территориальные споры", которые якобы существуют на западе нашего государства, где, по его словам, многие жители хотят вернуться в Польшу, Румынию, или Венгрию.

Путин уже прибегал к псевдоистории

Утверждение Путина о том, что Россия может быть единственным настоящим гарантом суверенитета Украины, не ново для российской пропаганды. В эссе 2021 года под названием "Об историческом единстве россиян и украинцев" Путин также утверждал, что "настоящий суверенитет Украины возможен именно в партнерстве с Россией".

В этом эссе отвергались исторические претензии Украины на собственное социокультурное развитие, исторический суверенитет и территориальную целостность, которые Россия официально признала и фактически гарантировала в 1994 году,

– говорится в своде аналитиков.

Во время выступления на Коллегии 19 декабря Путин продолжил это псевдоисторическое обрамление, предполагая, что Западная Украина также не является действительно украинской, и утверждал, что советский диктатор Иосиф Сталин "отдал ее" Украине от частей Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.

Путин безосновательно утверждает, что живущие в Западной Украине люди хотят вернуться на свою "историческую родину", предполагая, что Западная Украина вполне реально может стать частью Польши, Румынии или Венгрии.

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