Выборы становятся все сложнее: кто в России меньше всего поддерживает Путина

В России в марте 2024 года должны пройти президентские выборы, "победитель" в которых уже известен, - Владимир Путин. Однако в этот раз ему будет сложнее доказать свою легитимность россиянам, ведь далеко не все поддерживают войну, которую он развязал в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что отношение к Путину со стороны российского народа изменилось за последние годы. Выборы 2024 станут для него испытанием в отношении поддержки россиян.

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Провел непопулярную реформу

Начиная с 2012 года, каждые перевыборы для Путина были сложнее предыдущих. В 2018 году он уже не пользовался такой популярностью как, в 2012-м. Хотя ему "рисовали" 82% поддержку, однако на самом деле это было не так.

Начиная с 2011 года, Путин проводил пенсионную реформу, которая усложняла жизнь российских пенсионеров. В 2018 году у него был довольно низкий рейтинг среди советских стариков, которые из-за реформы были вынуждены работать дольше,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Тогда Путину нужна была публичная казнь Скрипалей, чтобы попытаться вернуть популярность среди россиян. Это ему удалось, хотя Скрипали выжили.

Отравление Скрипалей В марте 2018 года экс-сотрудник ГРУ России, проживавший в Великобритании после обвинений российских властей в шпионаже в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания расценила отравление отца и дочери как покушение на убийство.

Может взорваться в любой момент

Однако сегодня ситуация для Путина более сложная. Он, хоть и "обнулил" все свои президентские сроки, все понимают, что это издевательство над здравым смыслом. К тому же он многим в России просто надоел за все эти годы.

У Путина большие проблемы, ведь война, которую он развязал в Украине, не имеет такой большой поддержки среди россиян, как считается. В стране много трудностей социальных, экономических, политических,

– заметил Жирнов.

Путина откровенно критиковал Евгений Пригожин, за что его ликвидировали. Он совершил военный путч против главы Кремля. Эти события продемонстрировали, что ни один человек не вышел защитить Путина.

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"Когда накапливается такое количество проблем, взорваться может где угодно и когда угодно, и никто предусмотреть этого не может", – предположил Сергей Жирнов.

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