Алексей Данилов в интервью NV рассказал, что выяснение отношений между спецслужбами в России никогда не прекращалось. Кроме того, вся история вожака ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина тому доказательство, пишет 24 Канал.
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Что сказал Данилов о бунте и гибели Пригожина
Я больше чем уверен, что этот так называемый бунт Пригожина – это была контролируемая ситуация, а не спонтанная вещь… Если бы была спонтанная, тогда вопрос: а чем занимается ФСБ в Ростове, если Пригожина (во время его "бунта" – 24 Канал) там встречали с цветами, как вы помните, и с аплодисментами? И многие другие вопросы есть,
– заявил Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что гибель Пригожина не ответит на вопросы.
По словам Данилова, Евгения Пригожина убил именно режим Путина.
Пригожина могли выманить из Африки
Издание Bloomberg заявило, что Евгения Пригожина в Россию выманило минобороны страны-арессорки. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что вагнеровцам запретили использовать для перелетов военные самолеты минобороны, затем – закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, хотя вагнеровцы появились там еще в 2015 году, до официального введения российских войск.
Именно поэтому логистика вагнеровцев оказалась под угрозой, и это заставило Пригожина отправиться из Африки в Россию.
Кроме того, неназванный источник рассказал, что Пригожин вылетел в Москву, чтобы решить проблемы с минобороны. Однако самолет с Пригожиным разбился 23 августа под Тверью, всего в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.