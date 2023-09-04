Алексей Данилов в интервью NV рассказал, что выяснение отношений между спецслужбами в России никогда не прекращалось. Кроме того, вся история вожака ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина тому доказательство, пишет 24 Канал.

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Что сказал Данилов о бунте и гибели Пригожина

Я больше чем уверен, что этот так называемый бунт Пригожина – это была контролируемая ситуация, а не спонтанная вещь… Если бы была спонтанная, тогда вопрос: а чем занимается ФСБ в Ростове, если Пригожина (во время его "бунта" – 24 Канал) там встречали с цветами, как вы помните, и с аплодисментами? И многие другие вопросы есть,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что гибель Пригожина не ответит на вопросы.

По словам Данилова, Евгения Пригожина убил именно режим Путина.

Пригожина могли выманить из Африки

Издание Bloomberg заявило, что Евгения Пригожина в Россию выманило минобороны страны-арессорки. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что вагнеровцам запретили использовать для перелетов военные самолеты минобороны, затем – закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, хотя вагнеровцы появились там еще в 2015 году, до официального введения российских войск.

Именно поэтому логистика вагнеровцев оказалась под угрозой, и это заставило Пригожина отправиться из Африки в Россию.

Кроме того, неназванный источник рассказал, что Пригожин вылетел в Москву, чтобы решить проблемы с минобороны. Однако самолет с Пригожиным разбился 23 августа под Тверью, всего в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

Обратите внимание! В России подтвердили гибель Пригожина. Его похороны, вероятно, состоялись тайно. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил, что похоронили владельца вагнеровцев тайно потому что российский диктатор боится Пригожина, боится, что владелец вагнеровцев превратится в легенду, в миф. Именно поэтому похоронили Пригожина не так, как должны были похоронить так называемого "героя" России".