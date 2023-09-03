Российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский сказал 24 Каналу, что такие люди предпочитают смирное ожидание.
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"Они не вышли, когда умер их "светоч" Пригожин, когда его просто цинично убили на их глазах. Они пошли класть цветы новому "мученику"", – отметил Олевский.
Как известно, 23 августа в Тверской области глава ЧВК "Вагнера" разбился на собственном самолете. Поскольку это произошло спустя два месяца после его мятежа в России, Путина считают причастным.
Выйдут ли в поддержку Гиркина
Поскольку сторонники Пригожина не решились выйти на протесты после его гибели, то вряд ли осмелятся сделать это, если что-нибудь произойдет с Гиркиным.
Они сидят и боятся ментов,
– констатировал Олевский.
Напомним, что 21 июля Игоря Гиркина обвинили в экстремизме и заключили под стражу на два месяца. Уже 31 августа он заявил, что будет баллотироваться в президенты, и назвал шесть своих преимуществ над Владимиром Путиным.
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Российский диктатор боится за свою жизнь: последние новости
- После мятежа вагнеровцев и рейда российских добровольцев Владимир Путин стремится любой ценой избежать повторения таких инцидентов. Поэтому он решил усилить свою внутреннюю армию и оснастить ее тяжелой техникой.
- Кроме того, диктатор боится предстать перед Международным уголовным судом, выдавшим ордер на его арест за депортацию украинских детей. Поэтому он избегает каких-либо визитов за границу – даже в страны, не ратифицировавшие Римский устав.
- Даже когда Путин решается выйти на публику, не всегда есть уверенность, что это он, а не один из его двойников. Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер отметил, что оперируют и реального диктатора, и его копии, чтобы получить "средний" вариант.