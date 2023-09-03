Російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що такі люди надають перевагу сумирному чеканню.

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"Вони не вийшли, коли помер їхній "світоч" Пригожин, коли його просто цинічно вбили на їхніх очах. Вони пішли класти квіти новому "мученику"", – зазначив Олевський.

Як відомо, 23 серпня у Тверській області очільник ПВК "Вагнера" розбився на власному літаку. Оскільки це сталось через два місяці після його заколоту в Росії, Путіна вважають причетним.

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Оскільки прихильники Пригожина не наважились вийти на протести після його загибелі, то навряд чи наважаться зробити це, якщо щось станеться з Гіркіним.

Вони сидять і бояться мєнтов,

– констатував Олевський.

Нагадаємо, що 21 липня Ігоря Гіркіна звинуватили в екстремізмі та взяли під варту на два місяці. Уже 31 серпня він заявив, що балотуватиметься в президенти, і назвав шість своїх переваг над Владіміром Путіним.

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