Російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський сказав 24 Каналу, що такі люди надають перевагу сумирному чеканню.
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"Вони не вийшли, коли помер їхній "світоч" Пригожин, коли його просто цинічно вбили на їхніх очах. Вони пішли класти квіти новому "мученику"", – зазначив Олевський.
Як відомо, 23 серпня у Тверській області очільник ПВК "Вагнера" розбився на власному літаку. Оскільки це сталось через два місяці після його заколоту в Росії, Путіна вважають причетним.
Чи вийдуть на підтримку Гіркіна
Оскільки прихильники Пригожина не наважились вийти на протести після його загибелі, то навряд чи наважаться зробити це, якщо щось станеться з Гіркіним.
Вони сидять і бояться мєнтов,
– констатував Олевський.
Нагадаємо, що 21 липня Ігоря Гіркіна звинуватили в екстремізмі та взяли під варту на два місяці. Уже 31 серпня він заявив, що балотуватиметься в президенти, і назвав шість своїх переваг над Владіміром Путіним.
Чому поплічники Пригожина та Гіркіна не наважаться помститись за них: дивіться відео 24 Каналу
Російський диктатор боїться за своє життя: останні новини
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