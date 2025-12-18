Укрнафта за 3 роки отримала прибуток більший, ніж за 20 років під контролем Коломойського

Після відновлення державного контролю над АТ "Укрнафта" компанія за три роки продемонструвала фінансові результати, які в рази перевищують показники приблизно 20 років її роботи під впливом Ігоря Коломойського.

Про це написав директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Що відомо про зростання компанії "Укрнафта"?

За словами Куюна, у 2023 – 2024 роках "Укрнафта" отримала майже 1 мільярд доларів чистого прибутку, а за три роки перерахувала до державного бюджету близько 75 мільярдів гривень податків. Водночас сукупний чистий прибуток компанії за попередні два десятиліття був у рази нижчим.

Сергій Куюн пише, що Ігор Коломойський та інші представники бізнес-оточення, які раніше мали вплив на "Укрнафту", діяли в умовах практик, за яких значні фінансові ресурси могли зникати без належного контролю, а ключові рішення ухвалювалися в неформальний спосіб.

Експерт також наголосив, що протягом багатьох років за попереднього управління нафта, природний і скраплений газ "Укрнафти" продавалися за заниженими цінами афілійованим структурам, що призводило до фінансових втрат для компанії.

Як відомо, наразі акціонерами АТ "Укрнафта" є Міністерство оборони України та НАК "Нафтогаз України". Уряд повернув "Укрнафту" під ефективний контроль держави восени 2022 року. Причина – інтереси національної безпеки та необхідність задоволення потреб ЗСУ.