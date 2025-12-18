Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт КМДА.

Що відомо про майбутній бюджет Києва?

Бюджет столиці-2026 запланований на рівні понад 106 мільярдів гривень. Він більший за стартовий бюджет цього року на 16 мільярдів. І це в умовах, коли держава забирає у столиці до Держбюджету і 60% ПДФО, і так званий "військовий" ПДФО. І "заднім числом" цієї осені з бюджету столиці фактично вкрали ще 8 мільярдів гривень коштів громади! Бюджет на 2026 рік збалансований,

– заявив Кличко.

За його словами, проєкт готували таким чином, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проєкти. Він додав, що це потрібно, що мати змогу і підтримувати життєдіяльність столиці, і надавати необхідні послуги мешканцям, і допомагати військовим та ветеранам.

Мер зазначив, що на сферу освіти в бюджеті передбачено майже 38 мільярдів гривень. Зокрема, з урахуванням зростання оплати праці педагогів та створення безпечного освітнього середовища (ремонти і будівництво укриттів, цифровізація тощо).

Видатки на транспорт складають понад 21 мільярд гривень. З них 12 мільярдів – дотація за тарифи, які у кілька разів нижчі за собівартість, та перевезення пільговиків. На житлово-комунальну сферу передбачено майже 7,5 мільярда гривень. Це кошти на відновлення пошкоджених обстрілами об’єктів критичної інфраструктури та житла, на ремонти тепломереж, захист енергетичних обʼєктів тощо, розповів мер.

На сферу медицини в бюджеті закладено 7,3 мільярда гривень. Зокрема, на подальшу модернізацію лікарень та розвиток інфраструктури для реабілітації військових. На соціальний захист планується витратити майже 11 мільярдів гривень – на 1 мільярд більше, ніж у 2025-му.

Соціальне навантаження на столицю збільшилося. Сьогодні в Києві мешкають 750 тисяч пенсіонерів, понад 160 тисяч людей з інвалідністю. Майже 100 тисяч ветеранів, і їх кількість постійно зростає. Понад 400 тисяч ВПО. Усі ці люди потребують соціальної підтримки від міста,

– пояснив Кличко.

Він також повідомив, що на допомогу Силам оборони столиця попередньо передбачає не менше 2 мільярди гривень, але протягом року ця сума традиційно зростатиме. Мер столиці нагадав, що в бюджеті на 2025 рік попередньо планували 5 мільярдів.

На кінець цього року сума підтримки сягнула понад 12 мільярдів гривень. Тому і на 2026-й передбачена сума – не фінальна! Ми будемо шукати можливості для її збільшення і спрямовувати більше коштів на підтримку військових підрозділів. А також на виплати захисникам, захисницям та їх родинам. На житло та реабілітацію,

– зауважив Кличко.

За програмою економічного і соціального розвитку на наступний рік майже 12,9 мільярда гривень будуть спрямовані на реалізацію проєктів розвитку в усіх сферах міського господарства.

Віталій Кличко наголосив, що наші захисники мають повернутися не в руїни, а в домівки, де їх чекають, за якими доглядають, де дбають про їхні сім’ї. Він також додав, що забезпечення життєдіяльності міста, утримання його інфраструктури – це сотні тисяч робочих місць, а працівники ЖКГ, дорожники, будівельники, медики, вчителі, бізнес - це люди, які працюють у місті, платять податки, живлячи економіку, та утримують свої сім’ї.