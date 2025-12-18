Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

У Києві з 1 січня запускають систему персоналізованого медичного супроводу ветеранів і ветеранок. За ініціативи мера Віталія Кличка столиця впроваджує новий підхід до ветеранської медицини – з людиною та її гідністю в центрі всіх процесів,

– йдеться у заяві.

Це означає, що тепер захисники та захисників більше не лишатимуться віч-на-віч з медичною системою. Тепер у медичних закладах ветеранів супроводжуватиме спеціальний координатор. Його завдання полягає у тому, аби:

допомогти з обстеженнями та консультаціями;

організувати госпіталізацію за потреби;

супроводжувати на всіх етапах лікування;

заощадити час і позбавити необхідності стояти в чергах.

Як зазначили у київській мерії, супровід починатиметься з комплексного медичного обстеження.

З урахуванням стану здоров’я кожен ветеран і ветеранка отримуватимуть персоналізовані направлення – до потрібних фахівців, у зручний час і локації,

– додали у міській адміністрації.

Ініціатива стала можливою завдяки першій в Україні моделі ветеранської медицини – від розвитку інфраструктури до впровадження нових медичних протоколів. Паралельно столиця покращує лікарні, розвиває сучасну діагностику, реабілітаційні відділення, високотехнологічні операційні та співпрацює з міжнародними партнерами.

"Місто працює над тим, щоб ветерани та ветеранки отримували не лише допомогу за найвищими стандартами, а й повагу до свого часу, досвіду та потреб", – наголосили в КМДА.