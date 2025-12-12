Про це інформує 24 канал з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка. Він зазначив, що проєкт реалізований за участі міжнародних партнерів, зокрема й латвійських.

Читайте також Київ збільшує видатки на допомогу ЗСУ на 800 мільйонів гривень, – Кличко

Разом з мером Риги Вієстурсом Кляйнберґсом відкрили в Дарницькому районі Центр комплексної підтримки для ветеранів та їхніх родин "Київ Мілітарі Хаб", який допомогли створити міжнародні партнери, зокрема, й латвійські. Центр надає різносторонню підтримку за принципом "рівний-рівному". 81% його працівників мають статус, повʼязаний із захисниками та захисницями, з них 35% – безпосередньо є ветеранами,

– написав Віталій Кличко.

Новий простір пропонує різноманітні послуги: від консультацій щодо отримання міських пільг і виплат, медичних та юридичних питань до психологічної підтримки, спортивної реабілітації, допомоги з працевлаштуванням, освітою та соціальною інтеграцією.

Мета – забезпечити комплексний супровід ветеранів у цивільному житті. Кличко також нагадав, що в столиці нині зареєстровані близько 100 тисяч ветеранів та майже 300 тисяч членів родин захисників і захисниць.

Для спрощення доступу до міських сервісів працює "Електронний кабінет Захисників", яким уже користуються 37 тисяч людей. У цифровому сервісі доступні понад 30 послуг.

У Дарницькому районі відкрився "Київ Мілітарі Хаб" / Фото з телеграму Віталія Кличка

Міська влада планує розширити мережу таких просторів у кожному районі столиці.

"Дав доручення на розбудову мережі центрів ветеранської підтримки. Вони мають працювати в кожному районі Києва. Початок вже покладений. Крім центру, який відкрили сьогодні, діє Центр на вулиці Хрещатик, 36. Триває ремонт великого інтерактивного простору в центральній частині міста та незабаром розпочнуться роботи в Дніпровському районі", – наголосив мер.