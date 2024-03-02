Відповідь буде жорстка, – Братчук оцінив загрози від Придністров'я

Кремль і представники так званого Придністров'я продовжують інформаційно нагнітати ситуацію навколо регіону. Водночас якби Росія хотіла відкрити там другий фронт, то зробила б це ще у 2022 році.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що багато говорять також про боєздатність російського угруповання у Придністров'ї. Однак навряд вони можуть щось зробити.

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Україна відповідатиме жорстко на можливу загрозу

Ба більше, питання і до їхніх ресурсів. За десятиліття корупції там могли багато попродати, та й неналежне зберігання боєприпасів могло призвести до того, що їх вже неможливо використовувати.

Отже, якби Росія мала можливість відкрити так званий другий фронт з цього боку, то відкрила б його 24 лютого 2022 року. З боку України ситуація є повністю контрольованою. На будь-які провокації наші Сили оборони реагуватимуть адекватно, відповідно і жорстко.

Відповідні сили та засоби ЗСУ й силових структур, що є складовими Сил оборони, готові до будь-яких провокацій, зокрема озброєних. З цього боку відповідь буде жорстка. У нас війна, ми реагуватимемо так,

– наголосив Братчук.

Крім того, перші диверсійні групи на Одесу заходили саме з боку так званого Придністров'я. Якщо подивитися на інформацію з відкритих джерел, то можна переконатися, що постійна робота на цьому напрямку ведеться. Тож все буде контрольовано.

Що відбувається у Придністров'ї: коротко