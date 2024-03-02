Ответ будет жесткий, – Братчук оценил угрозы от Приднестровья

Кремль и представители так называемого Приднестровья продолжают информационно нагнетать ситуацию вокруг региона. В то же время если бы Россия хотела открыть там второй фронт, то сделала бы это еще в 2022 году.

Представитель Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что много говорят также о боеспособности российской группировки в Приднестровье. Однако вряд ли они могут что-то сделать.

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Украина будет отвечать жестко на возможную угрозу

Более того, вопрос и к их ресурсам. За десятилетия коррупции там могли много попродавать, и ненадлежащее хранение боеприпасов могло привести к тому, что их уже невозможно использовать.

Следовательно, если бы Россия имела возможность открыть так называемый второй фронт с этой стороны, то открыла бы его 24 февраля 2022 года. Со стороны Украины ситуация полностью контролируется. На любые провокации наши Силы обороны будут реагировать адекватно, соответственно и жестко.

Соответствующие силы и средства ВСУ и силовых структур, что являются составляющими Сил обороны, готовы к любым провокациям, в частности вооруженным. С этой стороны ответ будет жесткий. У нас война, мы будем реагировать так,

– подчеркнул Братчук.

Кроме того, первые диверсионные группы на Одессу заходили именно со стороны так называемого Приднестровья. Если посмотреть на информацию из открытых источников, то можно убедиться, что постоянная работа на этом направлении ведется. Поэтому все будет контролироваться.

Что происходит в Приднестровье: коротко