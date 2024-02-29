Территория на границе между Украиной и непризнанным Приднестровьем надежно защищена с начала полномасштабного вторжения России. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Ситуация под контролем

На днях в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. Они заявили, что Молдова развязала против непризнанной республики "экономическую войну".

Чиновники также обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем. Поэтому, они решили обратиться за помощью к России.

В сети сразу появилась информация о том, что такие события на оккупированной территории Молдовы могут угрожать и Украине. Однако Наталья Гуменюк отметила, что в целом ситуация под контролем Сил обороны.

Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то она надежно защищена, укреплена, а ее оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны,

– рассказала она.

По словам руководительницы, Украина с самого начала полномасштабного вторжения России осознавала, что это направление несет опасность, поэтому было принято решение укрепить его.

Сейчас мы можем сказать, что ничего большего, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в "ПМР", нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но критической угрозы тот контингент не несет,

– добавила Гуменюк.

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