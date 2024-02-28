Встреча состоялась 28 февраля в столице Албании в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Правительство Молдовы уже отреагировало на так называемое голосование в Приднестровье.
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Что известно о встрече Зеленского и Санду
На сайте Офиса Президента говорится о том, что Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили:
- недавние события в Приднестровском регионе Молдовы,
- попытки России дестабилизировать там ситуацию,
- действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.
Лидеры стран говорили также о функционировании транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.
И Зеленский, и Санду заверили, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран. Киев и Кишинев договорились:
- в дальнейшем поддерживать друг друга,
- координировать усилия на пути к членству в ЕС.
Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей,
– заверил Зеленский.
Что случилось в непризнанном Приднестровье
- 28 февраля 2024 года в непризнанном Приднестровье состоялся "съезд депутатов". Во время него так называемые политики обратились к России с просьбой о "защите". Мол, Молдова "давит" на них и начала "экономическую войну".
- Советник молдавского правительства заявил, что опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы нет. Даниэл Водэ заверил, что это пропагандистское событие, не заслуживающее прямых трансляций иностранных журналистов или напряженные заголовки в новостях.
- Он пояснил, что это очередная кампания, которая пытается создать истерику в обществе вокруг этого так называемого события в Тирасполе: "Это событие спланировано теми, кто находится слева от Днестра и Кремлем".
- В украинской разведке заявили, что Россия не получила желаемого. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что в этой ситуации потуги Кремля и политические, и информационные – потерпели поражение.