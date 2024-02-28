Встреча состоялась 28 февраля в столице Албании в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Правительство Молдовы уже отреагировало на так называемое голосование в Приднестровье.

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Что известно о встрече Зеленского и Санду

На сайте Офиса Президента говорится о том, что Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили:

недавние события в Приднестровском регионе Молдовы,

попытки России дестабилизировать там ситуацию,

действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

Лидеры стран говорили также о функционировании транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

И Зеленский, и Санду заверили, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран. Киев и Кишинев договорились:

в дальнейшем поддерживать друг друга,

координировать усилия на пути к членству в ЕС.

Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей,

– заверил Зеленский.

Что случилось в непризнанном Приднестровье