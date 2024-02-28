Встреча состоялась 28 февраля в столице Албании в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Правительство Молдовы уже отреагировало на так называемое голосование в Приднестровье.

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Что известно о встрече Зеленского и Санду

На сайте Офиса Президента говорится о том, что Владимир Зеленский и Майя Санду обсудили:

  • недавние события в Приднестровском регионе Молдовы,
  • попытки России дестабилизировать там ситуацию,
  • действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

Лидеры стран говорили также о функционировании транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

И Зеленский, и Санду заверили, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран. Киев и Кишинев договорились:

  • в дальнейшем поддерживать друг друга,
  • координировать усилия на пути к членству в ЕС.

Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей,
– заверил Зеленский.

Что случилось в непризнанном Приднестровье

  • 28 февраля 2024 года в непризнанном Приднестровье состоялся "съезд депутатов". Во время него так называемые политики обратились к России с просьбой о "защите". Мол, Молдова "давит" на них и начала "экономическую войну".
  • Советник молдавского правительства заявил, что опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы нет. Даниэл Водэ заверил, что это пропагандистское событие, не заслуживающее прямых трансляций иностранных журналистов или напряженные заголовки в новостях.
  • Он пояснил, что это очередная кампания, которая пытается создать истерику в обществе вокруг этого так называемого события в Тирасполе: "Это событие спланировано теми, кто находится слева от Днестра и Кремлем".
  • В украинской разведке заявили, что Россия не получила желаемого. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что в этой ситуации потуги Кремля и политические, и информационные – потерпели поражение.