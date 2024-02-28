Зустріч відбулась 28 лютого в столиці Албанії у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Уряд Молдови вже відреагував на так зване голосування в Придністров'ї.
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Що відомо про зустріч Зеленського та Санду
На сайті Офісу Президента мовиться про те, що Володимир Зеленський та Майя Санду обговорили:
- нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови,
- намагання Росії дестабілізувати там ситуацію,
- дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.
Лідери країн говорили також про функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.
І Зеленський, і Санду запевнили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн. Київ та Кишинів домовилися:
- надалі підтримувати одне одного,
- координувати зусилля на шляху до членства в ЄС.
Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей,
– запевнив Зеленський.
Що трапилось у невизнаному Придністров'ї
- 28 лютого 2024 року у невизнаному Придністров'ї відбувся "з'їзд депутатів". Під час нього так звані політики звернулись до Росії з проханням про "захист". Мовляв, Молдова "тисне" на них та почала "економічну війну".
- Радник молдавського уряду заявив, що небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні Молдови нема. Даніел Воде запевнив, що це пропагандистська подія, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружені заголовки у новинах.
- Він пояснив, що це чергова кампанія, яка намагається створити істерику в суспільстві навколо цієї так званої події у Тирасполі: "Це подія, спланована тими, хто знаходиться ліворуч від Дністра та Кремлем".
- В українській розвідці заявили, що Росія не отримала бажаного. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що у цій ситуації потуги Кремля і політичні, і інформаційні – зазнали поразки.