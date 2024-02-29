В этом году ситуацию снова расшатывают изнутри непризнанного государства, обвиняя в "давлении со стороны Молдовы". Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова предположила в эфире 24 Канала, почему Владимир Путин так вцепился за Приднестровье.
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Зачем Путину Приднестровье
В начале февраля Институт изучения войны предположил, что Кремль осуществляет информационные операции против Молдовы вроде тех, которые использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах.
Сначала был проведен "референдум" в Крыму, который предшествовал аннексии полуострова. А потом возникла острая необходимость "защитить" российское население в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Хотя свое присутствие на Востоке Украины Россия всячески отрицала.
Зато Москва утверждала, что "киевский режим 8 лет бомбил Донбасс", и это якобы стало одним из поводов для полномасштабной войны. Напомним также, что незадолго перед ее началом Госдума России поддержала "свободное волеизъявление" жителей "ДНР" и "ЛНР" о присоединении к России.
Приднестровье не просит о вхождении в состав страны-агрессора – по крайней мере пока. Но просьба о защите слишком перекликается с печально известным "Путин, введи войска". По мнению исследователей, Россия может пытаться установить условия для оправдания возможной будущей эскалации против Молдовы.
"Путин берет то, что плохо лежит. А Приднестровье очень давно плохо лежит, чего только стоит футбольный клуб и табачная фабрика. Вы бы бросили их и когда? Никогда. Вот и Путин не может бросить. Надо их вернуть в "родную гавань". И не только их. Еще страны Балтии довольно часто вспоминает и Польшу тоже. Медведев грезит многим "интересным". И Казахстан слишком рано расслабился", – сказала Ольга Романова.
ФК "Шериф"Американский исследовательский центр Карнеги называет Приднестровье "раем для контрабандистов". Крупнейшей частной фирмой непризнанной республики является компания "Шериф". Ее основали в 1993 году как благотворительный фонд помощи ветеранам правоохранительных органов.
А сейчас она представлена почти во всех сферах – от торговли продуктами до банковского сектора, от СМИ до политики. Ее годовой оборот почти вдвое превышает бюджет "республики".
Именно от этой структуры футбольный клуб "Шериф" получает свое финансирование, по сравнению с которым другие ФК Молдовы имеют лишь крохи.
За 25 лет существования "Шериф" стал самой титулованной командой в истории молдавского футбола, 19 раз выигрывал чемпионат страны, 10 раз – кубок и 7 раз – Суперкубок Молдовы.
Несет ли угрозу сейчас Приднестровье для Украины
- В ISW отметили, что провокации со стороны Приднестровья для Украины угрозу для Украины не представляют. Приднестровская группировка российской армии не способна начать значимую наземную операцию против Украины.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк также отреагировала на активность возле границ. По ее словам, граница Украины на проблемном участке с Приднестровьем и в целом с Молдовой надежно защищена, а ситуацию расшатывают скорее в инфопространстве.
- К тому же, наша разведка не зафиксировала никакой военной активности в Приднестровье, которая могла бы угрожать нашему государству.