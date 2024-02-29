В Евросоюзе активно следят за развитием событий. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Еврокомиссия поддерживает мирное урегулирование конфликта

По словам Питера Стано, Евросоюз призывает обе стороны к конструктивному диалогу.

Так, мы находимся в постоянном и тесном контакте с правительством и властями Республики Молдова и верим, что они сделают все возможное для урегулирования сложившейся ситуации,

– отметил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать "мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Приднестровья".

В Приднестровье обратились к России: что известно

28 февраля днем в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. Как отмечают российские пропагандисты, чиновники обратились к стране-агрессору. Они якобы попросили у России помощи из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на эту новость. Он отметил, что просьба непризнанного Приднестровья о защите Россией от Молдовы – не тот результат, на который ожидал Кремль. В то же время он вспомнил, что не подтвердились слухи о том, что так называемая "ПМР" присоединится к стране-агрессору.

Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные – потерпели поражение,

– заявил Юсов.