В Евросоюзе активно следят за развитием событий. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Еврокомиссия поддерживает мирное урегулирование конфликта
По словам Питера Стано, Евросоюз призывает обе стороны к конструктивному диалогу.
Так, мы находимся в постоянном и тесном контакте с правительством и властями Республики Молдова и верим, что они сделают все возможное для урегулирования сложившейся ситуации,
– отметил он.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать "мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Приднестровья".
В Приднестровье обратились к России: что известно
- 28 февраля днем в так называемом Приднестровье местные "депутаты" всех уровней собрались на съезд. Как отмечают российские пропагандисты, чиновники обратились к стране-агрессору. Они якобы попросили у России помощи из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отреагировал на эту новость. Он отметил, что просьба непризнанного Приднестровья о защите Россией от Молдовы – не тот результат, на который ожидал Кремль. В то же время он вспомнил, что не подтвердились слухи о том, что так называемая "ПМР" присоединится к стране-агрессору.
Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В данной ситуации их потуги и политические, и информационные – потерпели поражение,
– заявил Юсов.
- На фоне этих событий 28 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Произошло это в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Президент Украины заверил свою коллегу, что наше государство на ее стороне, что мы поддерживаем власть и народ Молдовы.
- В Институте по изучению войны проанализировали ситуацию. Заметили, что Приднестровье стремится, чтобы соответствующие призывы стали основой для любого потенциального вторжения в Приднестровье и Молдову со стороны России. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
- Причем это согласуется с оправданиями Кремля своих предыдущих вторжений. В частности, на территорию Украины. Тогда Москва также уверяла, что якобы предотвращает "дискриминацию" и "геноцид" в отношении "русских".