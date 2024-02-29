В ISW написали, какую цель имела Россия, организуя действо. В Молдове назвали его пропагандистским и спланированным, в частности, и Кремлем.

Смотрите также Непризнанное Приднестровье обратилось к России "за помощью"

Что говорят в ISW о событиях в Приднестровье

Аналитики отметили, что 28 февраля 2024 года на съезде в Приднестровье приняли решение, цель которых – предоставить Кремлю оправдание для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы. Это действия, которые Кремль может начать как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

В ISW отметили, что непризнанное Приднестровье стремится, чтобы эти призывы послужили основой для любого потенциального российского вмешательства в Приднестровье и Молдову в ближайшей или долгосрочной перспективе. Поскольку они согласуются с российскими оправданиями предыдущих вмешательств, особенно – вторжения в Украину. Ведь накануне и во время полномасштабного вторжения Кремль также заявлял о предотвращении "дискриминации" и "геноцида" в отношении "русских".

Кремлевские чиновники и рупоры продолжают устанавливать информационные условия для использования Приднестровья и пророссийского молдавского автономного региона Гагаузии для дестабилизации Молдовы, но еще не указали, как и с какой конкретной целью они намерены использовать такие информационные условия,

– объяснили аналитики.

Они также заверили, что Россия еще не дала никаких сигналов о немедленном пути к эскалации после съезда приднестровских "депутатов". Несмотря на это, президент России Владимир Путин может 29 февраля на выступлении перед федеральным собранием России отреагировать на требования Приднестровья.

В то же время министерство иностранных дел России заявило 28 февраля, что якобы:

"защита" интересов жителей Приднестровья и "соотечественников" России является одним из приоритетов России;

пообещало "внимательно рассмотреть" требования Приднестровья.

Зачем Кремль сейчас прибегнул к этим событиям

Наиболее вероятный вариант действий (MLCOA) заключается в том, что Кремль использует съезд как плацдарм для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 2024 года, соответственно,

– отметили аналитики.

Они объяснили, что самый опасный план развития событий (MDCOA) заключается в том, что Россия может решить формально аннексировать Приднестровье в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

Специалисты американского Института изучения войны назвали варианты действий Кремля:

решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже;

может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой, имеют важное значение для приведения страны в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе;

может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока непонятно, каким образом Россия надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

Специалисты добавляют, что России трудно было бы вмешаться, ведь Молдова, включая Приднестровье, не имеют прямого выхода к морю, а соединяются только через Румынию или Украину.

Ранее ISW оценивало, что российские войска, которые сейчас находятся в Приднестровье, могут угрожать стабильности Молдовы, но ISW не наблюдало признаков того, что они готовятся это сделать.

Обратите внимание! 28 февраля 2024 года так называемые "депутаты" непризнанного Приднестровья попросили о "защите" у России якобы из-за "давления" со стороны Молдовы. Мол, Кишинев развязал с ними "экономическую войну". Подробнее об истории непризнанного Приднестровья и роли Кремля в этом процессе читайте здесь.