В ISW написали, яку мету мала Росія, організовуючи дійство. У Молдові назвали його пропагандистським та спланованим, зокрема, й Кремлем.

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Що кажуть в ISW про події у Придністров'ї

Аналітики зауважили, що 28 лютого 2024 року на з'їзді в Придністров'ї ухвалили рішення, мета яких – надати Кремлю виправдання для широкого спектра можливих ескалаційних дій проти Молдови. Це дії, які Кремль може розпочати як негайно, так і в довгостроковій перспективі.

В ISW зауважили, що невизнане Придністров'я прагне, щоб ці заклики послужили основою для будь-якого потенційного російського втручання в Придністров'я та Молдову в найближчій або довгостроковій перспективі. Оскільки вони узгоджуються з російськими виправданнями попередніх втручань, особливо – вторгнення в Україну. Адже напередодні та під час повномасштабного вторгнення Кремль також заявляв про запобігання "дискримінації" та "геноциду" щодо "росіян".

Кремлівські чиновники та рупори продовжують встановлювати інформаційні умови для використання Придністров'я та проросійського молдовського автономного регіону Гагаузії для дестабілізації Молдови, але ще не вказали, як і з якою конкретною метою вони мають намір використовувати такі інформаційні умови,

– пояснили аналітики.

Вони також запевнили, що Росія ще не дала жодних сигналів про негайний шлях до ескалації після з'їзду придністровських "депутатів". Попри це, президент Росії Владімір Путін може 29 лютого на виступі перед федеральними зборами Росії відреагувати на вимоги Придністров'я.

Водночас міністерство закордонних справ Росії заявило 28 лютого, що буцімто:

"захист" інтересів жителів Придністров'я і "співвітчизників" Росії є одним із пріоритетів Росії;

пообіцяло "уважно розглянути" вимоги Придністров'я.

Навіщо Кремль наразі вдався до цих подій

Найбільш ймовірний варіант дій (MLCOA) полягає в тому, що Кремль використає з'їзд як плацдарм для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу і майбутніх президентських виборів у Молдові в червні та листопаді 2024 року, відповідно,

– зазначили аналітики.

Вони пояснили, що найнебезпечніший план розвитку подій (MDCOA) полягає в тому, що Росія може вирішити формально анексувати Придністров'я в майбутньому, щоб виправдати військову інтервенцію проти Молдови в довгостроковій перспективі.

Фахівці американського Інституту вивчення війни назвали варіанти дій Кремля:

вирішити не вживати жодних заходів одразу після з'їзду 28 лютого. Однак Путін може вирішити задовольнити ці вимоги пізніше;

може посилити дипломатичний тиск на Молдову, щоб змусити її скасувати нещодавно ухвалений митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року. Зміни, внесені Молдовою, мають важливе значення для приведення країни у відповідність до норм ЄС на шляху країни до членства в Євросоюзі;

може спробувати надати додаткову військову допомогу придністровським силам у майбутньому, хоча наразі незрозуміло, яким чином Росія сподівається доставити військову техніку або особовий склад до Придністров'я.

Фахівці додають, що Росії важко було б втрутитись, адже Молдова, включно з Придністров'ям, не мають прямого виходу до моря, а сполучаються тільки через Румунію чи Україну.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська, які зараз перебувають у Придністров’ї, можуть загрожувати стабільності Молдови, але ISW не спостерігало ознак того, що вони готуються це зробити.

Зверніть увагу! 28 лютого 2024 року так звані "депутати" невизнаного Придністров'я попросили про "захист" у Росії нібито через "тиск" з боку Молдови. Мовляв, Кишинів розв'язав з ними "економічну війну". Детальніше про історію невизнаного Придністров'я та роль Кремля у цьому процесі читайте тут.