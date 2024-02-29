В Євросоюзі активно стежать за розвитком подій. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Єврокомісія підтримує мирне врегулювання конфлікту
За словами Петера Стано, Євросоюз закликає обидві сторони до конструктивного діалогу.
Так, ми перебуваємо в постійному і тісному контакті з урядом і владою Республіки Молдова і віримо, що вони зроблять все можливе для врегулювання ситуації, що склалася,
– зазначив він.
Речник Єврокомісії наголосив, що ЄС продовжує підтримувати "мирне і всеосяжне врегулювання конфлікту навколо Придністров'я".
У Придністров'ї звернулися до Росії: що відомо
- 28 лютого вдень у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. Як зазначають російські пропагандисти, посадовці звернулися до країни-агресорки. Вони буцімто попрохали у Росії допомоги через "економічну блокаду" з боку Молдови.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на цю новину. Він зазначив, що прохання невизнаного Придністров'я до Росії про захист від Молдови – не той результат, на який очікував Кремль. Водночас він пригадав, що не підтвердилися чутки про те, що так звана "ПМР" приєднається до країни-агресорки.
Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги – й політичні, і інформаційні – зазнали поразки,
– заявив Юсов.
- На тлі цих подій 28 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду. Сталося це у рамках саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Президент України запевнив свою колегу, що наша держава на її боці, що ми підтримуємо владу та народ Молдови.
- В Інституті з вивчення війни проаналізували ситуацію. Зауважили, що Придністров'я прагне, щоб відповідні заклики стали основою для будь-якого потенційного вторгнення у Придністров'я та Молдову з боку Росії. Як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.
- Причому це узгоджується з виправданнями Кремля своїх попередніх вторгнень. Зокрема, на територію України. Тоді Москва також запевняла, що буцімто запобігає "дискримінації" та "геноциду" щодо "росіян".