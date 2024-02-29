В Євросоюзі активно стежать за розвитком подій. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Дивіться також "Ненормальний, що на всіх кидається": чи дійсно Путін може анексувати Придністров'я

Єврокомісія підтримує мирне врегулювання конфлікту

За словами Петера Стано, Євросоюз закликає обидві сторони до конструктивного діалогу.

Так, ми перебуваємо в постійному і тісному контакті з урядом і владою Республіки Молдова і віримо, що вони зроблять все можливе для врегулювання ситуації, що склалася,

– зазначив він.

Речник Єврокомісії наголосив, що ЄС продовжує підтримувати "мирне і всеосяжне врегулювання конфлікту навколо Придністров'я".

У Придністров'ї звернулися до Росії: що відомо

28 лютого вдень у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. Як зазначають російські пропагандисти, посадовці звернулися до країни-агресорки. Вони буцімто попрохали у Росії допомоги через "економічну блокаду" з боку Молдови.

Представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на цю новину. Він зазначив, що прохання невизнаного Придністров'я до Росії про захист від Молдови – не той результат, на який очікував Кремль. Водночас він пригадав, що не підтвердилися чутки про те, що так звана "ПМР" приєднається до країни-агресорки.

Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги – й політичні, і інформаційні – зазнали поразки,

– заявив Юсов.