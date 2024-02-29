Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що звернення "депутатів" з Придністров'я не матиме жодних наслідків. Ці події означають, що Росія вкотре вирішила підвищити ставки.

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Не хочуть масштабувати війну

Він нагадав, що представники "дивних зборів" – з'їзду "депутатів" в кримінальному анклаві Придністров'я відправили звернення Росії щодо того, що Молдова чинить "тиск" на них.

Росія може цим скористатись в межах пропаганди,

– припустив Подоляк.

"Депутати" відправили цю заяву для того, щоб отримати пропагандистський ефект. Але, на його думку, ніхто на це не відреагує. Водночас Росія не має жодної логістичної спроможності зайти в цей анклав.

Росіяни, зважаючи на їхні "здобутки" в Україні, не хочуть масштабувати війну. Вони хочуть масштабувати її інформаційно. Тому й підвищили ставки: сказали, що є звернення, і що вони "можуть тут розпочати ще бойові дії". Також вони хочуть налякати Європу, що нібито Росія має якісь сили та засоби для ескалювання,

– пояснив радник глави ОПУ.

Хоча у окупантів на початку вторгнення в Україну були такі плани. Вони планували, що у разі захоплення Півдня України, створять логістичні спроможності, щоб через Придністров'я мати суттєвий вплив на молдовський уряд.

Завжди матиме певну підтримку

Росія, на думку Подоляка, буде завжди шукати можливості десь почати велику чи маленьку "побєдоносну" війну. Сьогодні це – абсолютно експансіоністська, мілітаристська держава. Вона може існувати тільки в стані війни, постійної ескалації. Якщо Росія залишиться в такому політичному вигляді, як сьогодні, то буде завжди провокувати різні війни.

Крім того, вона завжди матиме певну підтримку. Досі існує корупційна проросійська мережа, створена Росією 10 – 15 років тому. Якесь там "россотрудничество" у Кишиневі, російські культурні представництва, які є пропагандистськими осередками. Формуються проросійські мережі, які в будь-який момент можуть вийти з протестами "на підтримку Росії",

– підкреслив він.

Водночас країна-агресор витрачає шалену кількість грошей на пропагандистські програми, які стосуються різних країн, на підтримку проросійських політичних партій чи суспільних рухів.

Тому, за словами Михайла Подоляка, по ситуації щодо Придністров'я є декілька моментів:

Немає сенсу на це звертати уваги.

Це не матиме ніяких наслідків.

Росія точно туди ніяк не зможе туди зайти.

Молдова точно не має ніяких там претензій до Придністров'я. Ніякого тиску не чинить.

Зверніть увагу! Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чи загрожують Україні події в Придністров'ї, адже наша країна має спільний кордон з невизнаною республікою. За словами Гуменюк, ділянка кордону з Придністров'ям "надійно захищена, укріплена". Її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і постійно забезпечується українськими силами.

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