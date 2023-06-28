Ніхто нічим не керує: російський опозиціонер назвав головного винуватця "заколоту Пригожина"
Під час "перевороту", який вчинив Євгеній Пригожин, російські еліти побачили слабкість Владіміра Путіна. Хоча й до демаршу власника ПВК "Вагнера" зростало розчарування в російському диктаторі.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. А останні події продемонстрували, що Путін був розгубленим, не знав, що робити, і злякався. Проте він мав взагалі не допустити цю кризу.
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Пригожин – елемент системи
Насправді цієї кризи взагалі не повинно було бути, адже Пригожин – не ворог системі. Він її елемент.
Якщо елемент системи повстає проти всієї системи, це "косяк" системи. А її деміург – Путін,
– зауважив політтехнолог.
Російський диктатор стягнув у свій кабінет всі важелі влади, які є в державі. І він повинен керувати – замість нього ніхто не може цього робити. Він занадто централізував країну.
"А Путін замість цього закрив цей кабінет на ключ і пішов плавати в басейн. Він працює щонайбільше 1 – 2 години в день. І в результаті важелі іржавіють, ніхто нічим не керує і все розвалюється", – наголосив Галлямов.
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Реалізується проєкт "Наступник"
Поки у Росії не було зовнішніх викликів, все більш-менш функціонувало. Але також все погіршувалось: економіка помирала, протестні настрої підсилювались, політична система ставала все менш ефективною.
А у 2022 році з'явились нові виклики, які Путін сам й вигадав, коли напав на Україну: ЗСУ, західні санкції тощо. В цій ситуації вже неможливо халтурити як раніше. А він продовжував. І в підсумку система розвалюється.
Зараз різко зросли шанси на те, що в Росії реалізується проєкт "Наступник". В теперішній ситуації російські еліти переконають Путіна, що йому не потрібно йти на вибори, а необхідно висувати "наступника",
– припустив політтехнолог.
Останнім часом в Росії почали активно розкручувати Алєксєя Дюміна, губернатора Тульської області. Його просувають в Кремлі, і він може бути можливим наступником Путіна. Російський диктатор, припусти Аббас Галлямов, ймовірно вже схвалив його кандидатуру.Важливо! Російський диктатор визнав, що за рік з бюджету країни-агресорки на утримання ПВК "Вагнера" було витрачено 86,3 мільярда рублів. Для прикладу, річний бюджет Новосибірська за 2023 рік складає 84 мільярди.
Наслідки "заколоту Пригожина"
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що переворот, спричинений ватажком вагнерівців, буде мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки.
- Один з них – передача Росгвардії Віктора Золотова важкого озброєння та танків. Ця зброя має призначення для захисту внутрішньої безпеки, хоча водночас вона потрібна й на фронті.
- Також вагнерівці мають передати свою військову техніку у підрозділи регулярної російської армії. Це пов'язано з завданням російської влади розпустити ПВК "Вагнер" та інтегрувати її в збройні сили міноборони.
- Аналітики вважають, що наразі Путін не буде оголошувати мобілізацію. Адже це може загострити й без того напружену ситуацію в російському суспільстві. Водночас це формує більш вигідні для українських сил умови на фронті.