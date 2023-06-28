Ніхто нічим не керує: російський опозиціонер назвав головного винуватця "заколоту Пригожина"

Під час "перевороту", який вчинив Євгеній Пригожин, російські еліти побачили слабкість Владіміра Путіна. Хоча й до демаршу власника ПВК "Вагнера" зростало розчарування в російському диктаторі.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. А останні події продемонстрували, що Путін був розгубленим, не знав, що робити, і злякався. Проте він мав взагалі не допустити цю кризу.

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Пригожин – елемент системи

Насправді цієї кризи взагалі не повинно було бути, адже Пригожин – не ворог системі. Він її елемент.

Якщо елемент системи повстає проти всієї системи, це "косяк" системи. А її деміург – Путін,

– зауважив політтехнолог.

Російський диктатор стягнув у свій кабінет всі важелі влади, які є в державі. І він повинен керувати – замість нього ніхто не може цього робити. Він занадто централізував країну.

"А Путін замість цього закрив цей кабінет на ключ і пішов плавати в басейн. Він працює щонайбільше 1 – 2 години в день. І в результаті важелі іржавіють, ніхто нічим не керує і все розвалюється", – наголосив Галлямов.

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Реалізується проєкт "Наступник"

Поки у Росії не було зовнішніх викликів, все більш-менш функціонувало. Але також все погіршувалось: економіка помирала, протестні настрої підсилювались, політична система ставала все менш ефективною.

А у 2022 році з'явились нові виклики, які Путін сам й вигадав, коли напав на Україну: ЗСУ, західні санкції тощо. В цій ситуації вже неможливо халтурити як раніше. А він продовжував. І в підсумку система розвалюється.

Зараз різко зросли шанси на те, що в Росії реалізується проєкт "Наступник". В теперішній ситуації російські еліти переконають Путіна, що йому не потрібно йти на вибори, а необхідно висувати "наступника",

– припустив політтехнолог.

Останнім часом в Росії почали активно розкручувати Алєксєя Дюміна, губернатора Тульської області. Його просувають в Кремлі, і він може бути можливим наступником Путіна. Російський диктатор, припусти Аббас Галлямов, ймовірно вже схвалив його кандидатуру.

Наслідки "заколоту Пригожина"

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що переворот, спричинений ватажком вагнерівців, буде мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки.

Один з них – передача Росгвардії Віктора Золотова важкого озброєння та танків. Ця зброя має призначення для захисту внутрішньої безпеки, хоча водночас вона потрібна й на фронті.

Також вагнерівці мають передати свою військову техніку у підрозділи регулярної російської армії. Це пов'язано з завданням російської влади розпустити ПВК "Вагнер" та інтегрувати її в збройні сили міноборони.

Аналітики вважають, що наразі Путін не буде оголошувати мобілізацію. Адже це може загострити й без того напружену ситуацію в російському суспільстві. Водночас це формує більш вигідні для українських сил умови на фронті.