Никто ничем не руководит: российский оппозиционер назвал главного виновника мятежа Пригожина

Во время "переворота", который совершил Евгений Пригожин, российские элиты увидели слабость Владимира Путина. Хотя и до демарша владельца ЧВК "Вагнера" росло разочарование в российском диктаторе.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. А последние события продемонстрировали, что Путин был растерян, не знал, что делать, и испугался. Однако он должен был вообще не допустить этот кризис.

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Пригожин – элемент системы

На самом деле этого кризиса вообще не должно было быть, ведь Пригожин – не враг системе. Он ее элемент.

Если элемент системы восстает против всей системы, это "косяк" системы. А ее демиург – Путин,

– заметил политтехнолог.

Российский диктатор стянул в свой кабинет все рычаги власти, которые есть в государстве. И он должен управлять – вместо него никто не может этого делать. Он слишком централизовал страну.

"А Путин вместо этого закрыл этот кабинет на ключ и пошел плавать в бассейн. Он работает максимум 1 – 2 часа в день. И в результате рычаги ржавеют, никто ничем не управляет и все разваливается", – подчеркнул Галлямов.

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Реализуется проект "Преемник"

Пока у России не было внешних вызовов, все более или менее функционировало. Но также все ухудшалось: экономика умирала, протестные настроения усиливались, политическая система становилась все менее эффективной.

А в 2022 году появились новые вызовы, которые Путин сам и придумал, когда напал на Украину: ВСУ, западные санкции и т.д. В этой ситуации уже невозможно халтурить как раньше. А он продолжал. И в итоге система разваливается.

Сейчас резко выросли шансы на то, что в России реализуется проект "Преемник". В сложившейся ситуации российские элиты убедят Путина, что ему не нужно идти на выборы, а необходимо выдвигать "преемника",

– предположил политтехнолог.

В последнее время в России начали активно раскручивать Алексея Дюмина, губернатора Тульской области. Его продвигают в Кремле, и он может быть вероятным преемником Путина. Российский диктатор, припустив Аббас Галлямов, вероятно, уже одобрил его кандидатуру.

Последствия "мятежа Пригожина"

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что переворот, вызванный предводителем вагнеровцев, будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

Одно из них – передача Росгвардии Виктора Золотова тяжелого вооружения и танков. Это оружие предназначено для защиты внутренней безопасности, хотя в то же время оно необходимо и на фронте.

Также вагнеровцы передают свою военную технику в подразделения регулярной российской армии. Это связано с задачей российской власти распустить ЧВК "Вагнера" и интегрировать ее в вооруженные силы минобороны.

Аналитики считают, что сейчас Путин не будет объявлять мобилизацию. Это может обострить и без того напряженную ситуацию в российском обществе. И в то же время это формирует более выгодные для украинских сил условия на фронте.