Аналитики американского Института изучения войны также обращают внимание на слова главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что они должны получить тяжелое вооружение и танки. Теперь Кремль пытается решить проблемы безопасности режима, проявившиеся 24 июня 2023 года.

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Как ситуация с вагнеровцами повлияет на Украину

Аналитики объясняют, что передача тяжелой военной техники Росгвардии для внутренней безопасности "свяжет" оружие, которое в противном случае оккупанты могли бы использовать на поле боя в Украине.

Также в ISW напоминают, что 27 июня минобороны России сообщило, что ЧВК "Вагнер" начала готовить к передаче в подразделения вооруженных сил России тяжелую военную технику.

Это свидетельствует о том, что Россия стремится распустить вагнеровские подразделения и интегрировать их в регулярные российские подразделения. Это ведь может минимизировать риск любых повторных попыток мятежа вагнеровцев.

Кампания Кремля по уничтожению репутации Пригожина и, возможно, роспуску сил вагнеровцев снижает вероятность того, что Путин объявит о новом раунде мобилизации резервов в ближайшем будущем,

– отметили аналитики ISW.

По их данным, Владимир Путин вряд ли будет обострять ситуацию в российском обществе крайне непопулярным объявлением о мобилизации после мятежа Пригожина. Поэтому специалисты считают, что реакция Кремля на последствия Вооруженного мятежа Пригожина указывает на более выгодные условия для Украины, если сравнивать с ситуацией до 24 июня.

Последние заявления после неудачного мятежа Пригожина