Аналітики американського Інституту вивчення війни також звертають увагу на слова глави Росгвардії Віктора Золотова про те, що вони мають отримати важке озброєння й танки. Тепер Кремль намагається вирішити проблеми безпеки режиму, які проявились 24 червня 2023 року.
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Як ситуація з вагнерівцями вплине на Україну
Аналітики пояснюють, що передача важкої військової техніки Росгвардії для внутрішньої безпеки "зв'яже" зброю, яку в іншому випадку окупанти могли б використати на полі бою в Україні.
Також в ISW пригадують, що 27 червня міноборони Росії повідомило, що ПВК "Вагнер" почала готувати до передачі у підрозділи збройних сил Росії важку військову техніку.
Це свідчить про те, що Росія прагне розпустити підрозділи вагнерівців та інтегрувати їх в регулярні російські підрозділи. Адже це може мінімізувати ризик будь-яких повторних спроб заколоту вагнерівців.
Кампанія Кремля зі знищення репутації Пригожина та, можливо, розпуску сил вагнерівців Україні знижує ймовірність того, що Путін оголосить про новий раунд мобілізації резервів у найближчому майбутньому,
– зазначили аналітики ISW.
За їхніми даними, Владімір Путін навряд чи загострюватиме ситуацію в російському суспільстві вкрай непопулярним оголошенням про мобілізацію після заколоту Пригожина. Тому фахівці вважають, що реакція Кремля на наслідки збройного заколоту Пригожина вказує на більш вигідні умови для України, якщо порівнювати з ситуацією до 24 червня.
Останні заяви після невдалого заколоту Пригожина
- Лукашенко 27 червня підтвердив, що Євгеній Пригожин таки прибув у Білорусь. Зокрема, самопроголошений президент Білорусі заявив, що вони можуть "перекантуватись" за свій же рахунок.
- Проте Лукашенко спростував інформацію про те, що нібито в країні будуть табори для вагнерівців. За його словами, їм запропонували покинуту частину.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що російських окупантів, які підтримали заколот Пригожина, ліквідовують. Це відбувається за наказом Шойгу. Відомо, що ліквідація почалася 25 – 26 червня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.