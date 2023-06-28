Політолог Андрій Вігірінський зазначив, що Захід дійсно не припускав заздалегідь можливість розпаду Росії. Адже, якби допускав, що це відбудеться, то прогнозував би яким чином це станеться і які заходи потрібно з цього приводу вчинити. Про це він розповів 24 Каналу.

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Незрозуміле джерело загрози

Але ж попри розмови про можливий розвал Росії, Захід не сприймав це як реальну загрозу, адже ймовірно не готувався до цього.

І тому постає важливе питання в цьому контексті: чи готова Європа взяти під контроль Росію у випадку, якщо в ній зміниться політичний режим. При зміні режиму військовим шляхом, в ході громадянської війни, політичного заколоту тощо, ті, хто візьмуть владу у свої руки мають усвідомлювати, що в їхньому розпорядженні ядерна зброя.

Також при перетині сухопутного кордону Росії будь-якими військами чи військовими формуваннями іноземних країн, не можна виключати важливий момент. У цьому випадку, той, хто прийде в Росії до влади, зокрема, шляхом військового перевороту, може застосувати ядерну зброю.

"Для країн західної коаліції такий ризик є неприйнятним. Вони не будуть на себе брати відповідальність за цю країну чи декілька країн, які можуть сформуватися та тлі відцентрових процесів в Росії. Тому й планів у них немає, адже незрозуміле джерело загрози", – наголосив політолог.

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Захід жодних дій не вжив

Можливо західна розвідка колись розповість, що вона знала приблизно за тиждень про певні події. Так само як вона знала заздалегідь про заколот Пригожина. Проте повідомила про це лише після невдачі "перевороту". А Захід жодних дій не вжив, знаючи заздалегідь про наміри власника ПВК "Вагнера".

Західні країни тоді заявили, що ставляться до цих подій як до "внутрішніх питань Росії". І робили все можливе, щоб їх не запідозрили в підтримці "заколотників".

Єдине, що цікавило Захід у комунікації з Кремлем під час перевороту – чи під контролем перебувають місця дислокації ядерного озброєння.

Тобто якби в результаті внутрішнього конфлікту в Росії до влади прийшла інша сила, Захід комунікував би й з нею,

– припустив Андрій Вігірінський.

Все що західні країни могли б зробити в рамках підготовки до ймовірного розпаду Росії, зауважив він, це убезпечити власну систему оборони та захисту населення.

Зверніть увагу! Заколот Пригожина потужно похитнув міф про стабільну владу Путіна в Росії. Видання The Washington Post зазначає, що й ці події зруйнували репутацію російського диктатора. А також Путін продемонстрував свою слабкість, коли дозволив Пригожину уникнути звинувачень в організації збройного повстання. Хоча власника ПВК "Вагнера" мали б звинуватити у тероризмі.

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