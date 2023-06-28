Политолог Андрей Вигиринский предположил, что Запад действительно не предполагал заранее возможность распада России. Ведь если бы допускал, что это произойдет, то прогнозировал бы, каким образом это случится и какие меры нужно по этому поводу предпринять. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина

Непонятен источник угрозы

Но несмотря на разговоры о возможном развале России, Запад не воспринимал это как реальную угрозу, ведь вероятно не готовился к этому.

И поэтому возникает важный вопрос в этом контексте: готова ли Европа взять под контроль Россию в случае, если в ней поменяется политический режим. При смене режима военным путем, в ходе гражданской войны, политического мятежа и т.д., те, кто примут власть в свои руки, должны осознавать, что в их распоряжении ядерное оружие.

Также при пересечении сухопутной границы России какими-либо войсками или военными формированиями иностранных стран нельзя исключать важный момент. В этом случае тот, кто придет в России к власти, в частности, путем военного переворота, может применить ядерное оружие.

"Для стран западной коалиции такой риск неприемлем. Они не будут на себя брать ответственность за эту страну или несколько стран, которые могут сформироваться и на фоне центробежных процессов в России. Поэтому и планов у них нет, ведь непонятен источник угрозы", – подчеркнул политолог.

Почему Запад не готов к распаду России: смотрите видео

Запад никаких действий не предпринял

Возможно, западная разведка когда-нибудь расскажет, что она знала примерно через неделю об определенных событиях. Так же как она знала заранее о мятеже Пригожина. Однако сообщила об этом только после неудачи "переворота". А Запад никаких действий не предпринял, зная заранее о намерениях владельца ЧВК "Вагнера".

Западные страны тогда заявили, что относятся к этим событиям как к "внутренним вопросам России". И делали все возможное, чтобы их не заподозрили в поддержке мятежников.

Единственное, что интересовало Запад в коммуникации с Кремлем во время переворота – находятся ли под контролем места дислокации ядерного вооружения.

То есть, если бы в результате внутреннего конфликта в России к власти пришла другая сила, Запад коммуницировал бы и с ней,

– предположил Андрей Вигиринский.

Все, что западные страны могли бы сделать в рамках подготовки к вероятному распаду России, отметил он, это обезопасить собственную систему обороны и защиты населения.

Обратите внимание! Мятеж Пригожина сильно пошатнул миф о стабильной власти Путина в России. Издание The Washington Post отмечает, что эти события разрушили репутацию российского диктатора. А также Путин показал свою слабость, когда позволил Пригожину избежать обвинений в организации вооруженного восстания. Хотя владельца ЧВК "Вагнера" могли бы обвинить в терроризме.

Как западные страны готовятся к распаду России