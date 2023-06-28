Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. А останні події продемонстрували, що Путін був розгубленим, не знав, що робити, і злякався. Проте він мав взагалі не допустити цю кризу.

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Пригожин – елемент системи

Насправді цієї кризи взагалі не повинно було бути, адже Пригожин – не ворог системі. Він її елемент.

Якщо елемент системи повстає проти всієї системи, це "косяк" системи. А її деміург – Путін,

– зауважив політтехнолог.

Російський диктатор стягнув у свій кабінет всі важелі влади, які є в державі. І він повинен керувати – замість нього ніхто не може цього робити. Він занадто централізував країну.

"А Путін замість цього закрив цей кабінет на ключ і пішов плавати в басейн. Він працює щонайбільше 1 – 2 години в день. І в результаті важелі іржавіють, ніхто нічим не керує і все розвалюється", – наголосив Галлямов.

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Реалізується проєкт "Наступник"

Поки у Росії не було зовнішніх викликів, все більш-менш функціонувало. Але також все погіршувалось: економіка помирала, протестні настрої підсилювались, політична система ставала все менш ефективною.

А у 2022 році з'явились нові виклики, які Путін сам й вигадав, коли напав на Україну: ЗСУ, західні санкції тощо. В цій ситуації вже неможливо халтурити як раніше. А він продовжував. І в підсумку система розвалюється.

Зараз різко зросли шанси на те, що в Росії реалізується проєкт "Наступник". В теперішній ситуації російські еліти переконають Путіна, що йому не потрібно йти на вибори, а необхідно висувати "наступника",

– припустив політтехнолог.

Останнім часом в Росії почали активно розкручувати Алєксєя Дюміна, губернатора Тульської області. Його просувають в Кремлі, і він може бути можливим наступником Путіна. Російський диктатор, припусти Аббас Галлямов, ймовірно вже схвалив його кандидатуру.

Важливо! Російський диктатор визнав, що за рік з бюджету країни-агресорки на утримання ПВК "Вагнера" було витрачено 86,3 мільярда рублів. Для прикладу, річний бюджет Новосибірська за 2023 рік складає 84 мільярди.

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