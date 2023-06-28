Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. А последние события продемонстрировали, что Путин был растерян, не знал, что делать, и испугался. Однако он должен был вообще не допустить этот кризис.

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Пригожин – элемент системы

На самом деле этого кризиса вообще не должно было быть, ведь Пригожин – не враг системе. Он ее элемент.

Если элемент системы восстает против всей системы, это "косяк" системы. А ее демиург – Путин,

– заметил политтехнолог.

Российский диктатор стянул в свой кабинет все рычаги власти, которые есть в государстве. И он должен управлять – вместо него никто не может этого делать. Он слишком централизовал страну.

"А Путин вместо этого закрыл этот кабинет на ключ и пошел плавать в бассейн. Он работает максимум 1 – 2 часа в день. И в результате рычаги ржавеют, никто ничем не управляет и все разваливается", – подчеркнул Галлямов.

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Реализуется проект "Преемник"

Пока у России не было внешних вызовов, все более или менее функционировало. Но также все ухудшалось: экономика умирала, протестные настроения усиливались, политическая система становилась все менее эффективной.

А в 2022 году появились новые вызовы, которые Путин сам и придумал, когда напал на Украину: ВСУ, западные санкции и т.д. В этой ситуации уже невозможно халтурить как раньше. А он продолжал. И в итоге система разваливается.

Сейчас резко выросли шансы на то, что в России реализуется проект "Преемник". В сложившейся ситуации российские элиты убедят Путина, что ему не нужно идти на выборы, а необходимо выдвигать "преемника",

– предположил политтехнолог.

В последнее время в России начали активно раскручивать Алексея Дюмина, губернатора Тульской области. Его продвигают в Кремле, и он может быть вероятным преемником Путина. Российский диктатор, припустив Аббас Галлямов, вероятно, уже одобрил его кандидатуру.

Важно! Российский диктатор признал, что за год из бюджета страны-агрессора на содержание ЧВК "Вагнера" было израсходовано 86,3 миллиарда рублей. К примеру, годовой бюджет Новосибирска за 2023 год составляет 84 миллиарда.

Последствия "мятежа Пригожина"