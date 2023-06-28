Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. А последние события продемонстрировали, что Путин был растерян, не знал, что делать, и испугался. Однако он должен был вообще не допустить этот кризис.
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Пригожин – элемент системы
На самом деле этого кризиса вообще не должно было быть, ведь Пригожин – не враг системе. Он ее элемент.
Если элемент системы восстает против всей системы, это "косяк" системы. А ее демиург – Путин,
– заметил политтехнолог.
Российский диктатор стянул в свой кабинет все рычаги власти, которые есть в государстве. И он должен управлять – вместо него никто не может этого делать. Он слишком централизовал страну.
"А Путин вместо этого закрыл этот кабинет на ключ и пошел плавать в бассейн. Он работает максимум 1 – 2 часа в день. И в результате рычаги ржавеют, никто ничем не управляет и все разваливается", – подчеркнул Галлямов.
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Реализуется проект "Преемник"
Пока у России не было внешних вызовов, все более или менее функционировало. Но также все ухудшалось: экономика умирала, протестные настроения усиливались, политическая система становилась все менее эффективной.
А в 2022 году появились новые вызовы, которые Путин сам и придумал, когда напал на Украину: ВСУ, западные санкции и т.д. В этой ситуации уже невозможно халтурить как раньше. А он продолжал. И в итоге система разваливается.
Сейчас резко выросли шансы на то, что в России реализуется проект "Преемник". В сложившейся ситуации российские элиты убедят Путина, что ему не нужно идти на выборы, а необходимо выдвигать "преемника",
– предположил политтехнолог.
В последнее время в России начали активно раскручивать Алексея Дюмина, губернатора Тульской области. Его продвигают в Кремле, и он может быть вероятным преемником Путина. Российский диктатор, припустив Аббас Галлямов, вероятно, уже одобрил его кандидатуру.
Последствия "мятежа Пригожина"
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что переворот, вызванный предводителем вагнеровцев, будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.
- Одно из них – передача Росгвардии Виктора Золотова тяжелого вооружения и танков. Это оружие предназначено для защиты внутренней безопасности, хотя в то же время оно необходимо и на фронте.
- Также вагнеровцы передают свою военную технику в подразделения регулярной российской армии. Это связано с задачей российской власти распустить ЧВК "Вагнера" и интегрировать ее в вооруженные силы минобороны.
- Аналитики считают, что сейчас Путин не будет объявлять мобилизацию. Это может обострить и без того напряженную ситуацию в российском обществе. И в то же время это формирует более выгодные для украинских сил условия на фронте.