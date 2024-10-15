Готуються до першого бою – лазером: прикордонники показали відео з тренування

Без дорогих тренажерів, без боєприпасів та за будь-якої погоди. Це далеко не всі переваги підготовки військових за допомогою технології "лазертаг".

Журналісти ДПСУ нещодавно побували на Запорізькому напрямку, де за допомогою лазерних симуляторів готуються до реального бою прикордонники. Подробиці – дізнавайтеся у межах програми "Кордон.UA", інформує 24 Канал.

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"Лазертаг" – не розвага

Інструктори, які проводять заняття за допомогою лазерних симуляторів, називають їх грою. Кажуть: аби заохотити учасників та підігріти азарт.

Це як діти. Якщо людина грається, вона хоче ще і ще. Ми роздратовуємо людей для того, щоб вони тренувалися, хотіли ще. Покращення, покращення, покращення,

– зазначив інструктор з бойової та спеціальної підготовки на позивний "Курсант".

Та насправді система лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту, відома в народі як "лазертаг" – далеко не розвага. У цьому можна переконатися ще до старту навчань, які проводять троє інструкторів: "Курсант", Євген та Антон.

"Сьогодні ми почнемо тренування: тактика штурмових дій в урбанізованій місцевості. Це міська місцевість, де ми постараємося сьогодні навчитися правильно рухатися, правильно підходити до неї і правильно брати штурмом. Коли ви одягнули бронежилет, ми починаємо гру. Будь-яка команда від інструктора, ви повинні її виконувати", – наголосив "Курсант".

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Де відбуваються навчання

Майданчик для навчань має площу 200 квадратних метрів. Однак тут можна відпрацьовувати майже все – від штурму окопу чи будівлі до зачистки території. Умови – максимально наближені до бойових, а кожен сценарій – унікальний.

"Велика саме територія, по якій можна бігати, займатися. І в різних локаціях різні можна сценарії робити. Для зачистки будівлі, для зачистки посадок, штурм напряму. Виставляються вежі, радіус роботи – це все з планшета програмується. У нас для нього є міни, ТМки, МОНки, гранатомети, датчики навіть на автомобілі є. Техніка, висадка, підрив на міні, працюємо далі", – додав "Курсант".

Якихось спеціальних тренажерів тут немає. Військовий працює із власною зброєю, однак без жодного патрона. Лазерні системи лише фіксують "ураження" цілі. Уся інформація виводиться на планшет у реальному часі.

Датчик на руку, датчик на ствол, датчик на курок і ріжок звуковий, який дає звуки. Ви стріляєте, при натисканні курок випромінює інфрачервоне випромінювання, на яке реагують ваші датчики при попаданні. Якщо не попадає, датчик не реагує, ви далі граєте,

– зазначив інструктор з бойової та спеціальної підготовки на позивний "Курсант".

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Кому насамперед потрібний "лазертаг"

Сьогодні тут тренуються дві групи. Кожна обирає собі лідера. У цих навчаннях, як і в бою, важливо працювати єдиною командою.

Старший групи, мені без різниці, офіцер, сержант, головне, щоб це був лідер. Ви будете спочатку групами воювати один проти одного. Потім основна задача – вибити інструкторів з цієї будівлі,

– розповів "Курсант".

"У супротивника легкі озброєння, гранати, можливо, гранатомети. Територія замінована, підкріплення у вас немає. Задача основна – вибити і знищити. Зброю супротивника я не забороняю брати", – додав він.

Фахівці кажуть: такі тренування особливо необхідні тим, хто не має бойового досвіду. Бо за статистикою, саме перші 30 хвилин реального бою – найбільша небезпека і найсильніший стрес для військового. Але його можна навчитися контролювати. І "лазертаг" вам – у допомогу!

"Ти собі бачиш, ага, я неправильно зробив так, так. Я вийшов неправильно так, я витягнув себе так. Я не поставив правильно зброю. Я її опустив, я її підняв. Ти реагуєш і думаєш, ага, якщо мене раз попав в голову, значить, я десь підняв не так голову. Треба думати. Люди стають пильнішими. Вони дивляться за своїми рухами. Другий, третій, четвертий раз", – підкреслив інструктор з бойової та спеціальної підготовки.

Доволі відчутні імпульси, які посилають датчики у разі "влучення", автоматично запам'ятовує і наш мозок. Це ще один "плюс", що у майбутньому боєць уникатиме помилок.

"Повна імітація. Взагалі, наприклад, якщо потрапити в кавер з близької дистанції, то одразу ти "200". Вибуваєш з гри, починаєш моргати, як "ялинка". При попаданні в жилет, відносно яку точку ти попадеш, реагує на поранення. Ти моргнув раз, значить, ти поранений. Всього два попадання і ти труп", – пояснив "Курсант".

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Яка головна перевага лазерних симуляторів

Для кращого засвоєння матеріалу тих, хто вибув з гри, стимулюють додатково.

Програв – 20 разів відтиснувся. Максимум, що в нас було, одна група відтиснулась 140 разів,

– підкреслив інструктор з бойової та спеціальної підготовки.

Головна перевага лазерних систем – можливість якісної підготовки військового без використання цінних боєприпасів, без травматизму та за будь-якої погоди. Але для цього потрібне не одне тренування.

"Ну, я впевнений, що якщо вони будуть тренуватися місяць регулярно, то деякі навички вже будуть відпрацьовані до автоматизму, що дуже важливо в умовах бойових. То за такий період, я думаю, що вони будуть готові", – сказав інструктор з бойової та спеціальної підготовки Євген.

Ефективність подібних практик доведена давно. У країнах НАТО їх застосовують вже десятки років, а у Сполучених Штатах "лазертаг" входить до базового курсу підготовки як армійців, так і правоохоронців.

Ця система дуже крута. Всі європейські країни її використовують. Зараз ми намагаємося в нашому загоні запровадити цю систему, тому що, самі бачили. Це, по-перше, цікаво людям, по-друге, є з чим працювати,

– резюмував "Курсант".

І на завершення. Скептикам, які вважають "лазертаг" дитячою забавкою, що не має нічого спільного зі справжньою війною, варто спробувати свої сили на одному з подібних навчань. Переконані: вони змінять свою думку.