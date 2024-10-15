Журналісти ДПСУ нещодавно побували на Запорізькому напрямку, де за допомогою лазерних симуляторів готуються до реального бою прикордонники. Подробиці – дізнавайтеся у межах програми "Кордон.UA", інформує 24 Канал.

Дивіться також Били по обличчю та не давали проїзд: на Закарпатті група жінок напала на прикордонників

"Лазертаг" – не розвага

Інструктори, які проводять заняття за допомогою лазерних симуляторів, називають їх грою. Кажуть: аби заохотити учасників та підігріти азарт.

Це як діти. Якщо людина грається, вона хоче ще і ще. Ми роздратовуємо людей для того, щоб вони тренувалися, хотіли ще. Покращення, покращення, покращення,

– зазначив інструктор з бойової та спеціальної підготовки на позивний "Курсант".

Та насправді система лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту, відома в народі як "лазертаг" – далеко не розвага. У цьому можна переконатися ще до старту навчань, які проводять троє інструкторів: "Курсант", Євген та Антон.

"Сьогодні ми почнемо тренування: тактика штурмових дій в урбанізованій місцевості. Це міська місцевість, де ми постараємося сьогодні навчитися правильно рухатися, правильно підходити до неї і правильно брати штурмом. Коли ви одягнули бронежилет, ми починаємо гру. Будь-яка команда від інструктора, ви повинні її виконувати", – наголосив "Курсант".

Не пропустіть Румунський ведмідь-турист переплив Тису та потрапив на камери прикордонників – відео

Де відбуваються навчання

Майданчик для навчань має площу 200 квадратних метрів. Однак тут можна відпрацьовувати майже все – від штурму окопу чи будівлі до зачистки території. Умови – максимально наближені до бойових, а кожен сценарій – унікальний.

"Велика саме територія, по якій можна бігати, займатися. І в різних локаціях різні можна сценарії робити. Для зачистки будівлі, для зачистки посадок, штурм напряму. Виставляються вежі, радіус роботи – це все з планшета програмується. У нас для нього є міни, ТМки, МОНки, гранатомети, датчики навіть на автомобілі є. Техніка, висадка, підрив на міні, працюємо далі", – додав "Курсант".

Якихось спеціальних тренажерів тут немає. Військовий працює із власною зброєю, однак без жодного патрона. Лазерні системи лише фіксують "ураження" цілі. Уся інформація виводиться на планшет у реальному часі.

Датчик на руку, датчик на ствол, датчик на курок і ріжок звуковий, який дає звуки. Ви стріляєте, при натисканні курок випромінює інфрачервоне випромінювання, на яке реагують ваші датчики при попаданні. Якщо не попадає, датчик не реагує, ви далі граєте,

– зазначив інструктор з бойової та спеціальної підготовки на позивний "Курсант".

Дивіться також Російські диверсанти змінюють тактику: атак на кордоні стало менше

Кому насамперед потрібний "лазертаг"

Сьогодні тут тренуються дві групи. Кожна обирає собі лідера. У цих навчаннях, як і в бою, важливо працювати єдиною командою.

Старший групи, мені без різниці, офіцер, сержант, головне, щоб це був лідер. Ви будете спочатку групами воювати один проти одного. Потім основна задача – вибити інструкторів з цієї будівлі,

– розповів "Курсант".

"У супротивника легкі озброєння, гранати, можливо, гранатомети. Територія замінована, підкріплення у вас немає. Задача основна – вибити і знищити. Зброю супротивника я не забороняю брати", – додав він.

Фахівці кажуть: такі тренування особливо необхідні тим, хто не має бойового досвіду. Бо за статистикою, саме перші 30 хвилин реального бою – найбільша небезпека і найсильніший стрес для військового. Але його можна навчитися контролювати. І "лазертаг" вам – у допомогу!

"Ти собі бачиш, ага, я неправильно зробив так, так. Я вийшов неправильно так, я витягнув себе так. Я не поставив правильно зброю. Я її опустив, я її підняв. Ти реагуєш і думаєш, ага, якщо мене раз попав в голову, значить, я десь підняв не так голову. Треба думати. Люди стають пильнішими. Вони дивляться за своїми рухами. Другий, третій, четвертий раз", – підкреслив інструктор з бойової та спеціальної підготовки.

Доволі відчутні імпульси, які посилають датчики у разі "влучення", автоматично запам'ятовує і наш мозок. Це ще один "плюс", що у майбутньому боєць уникатиме помилок.

"Повна імітація. Взагалі, наприклад, якщо потрапити в кавер з близької дистанції, то одразу ти "200". Вибуваєш з гри, починаєш моргати, як "ялинка". При попаданні в жилет, відносно яку точку ти попадеш, реагує на поранення. Ти моргнув раз, значить, ти поранений. Всього два попадання і ти труп", – пояснив "Курсант".

Цікаво Перші ластівки війни: як Росія розпочала конфлікт навколо острова Тузла у 2003 році

Яка головна перевага лазерних симуляторів

Для кращого засвоєння матеріалу тих, хто вибув з гри, стимулюють додатково.

Програв – 20 разів відтиснувся. Максимум, що в нас було, одна група відтиснулась 140 разів,

– підкреслив інструктор з бойової та спеціальної підготовки.

Головна перевага лазерних систем – можливість якісної підготовки військового без використання цінних боєприпасів, без травматизму та за будь-якої погоди. Але для цього потрібне не одне тренування.

"Ну, я впевнений, що якщо вони будуть тренуватися місяць регулярно, то деякі навички вже будуть відпрацьовані до автоматизму, що дуже важливо в умовах бойових. То за такий період, я думаю, що вони будуть готові", – сказав інструктор з бойової та спеціальної підготовки Євген.

Ефективність подібних практик доведена давно. У країнах НАТО їх застосовують вже десятки років, а у Сполучених Штатах "лазертаг" входить до базового курсу підготовки як армійців, так і правоохоронців.

Ця система дуже крута. Всі європейські країни її використовують. Зараз ми намагаємося в нашому загоні запровадити цю систему, тому що, самі бачили. Це, по-перше, цікаво людям, по-друге, є з чим працювати,

– резюмував "Курсант".

І на завершення. Скептикам, які вважають "лазертаг" дитячою забавкою, що не має нічого спільного зі справжньою війною, варто спробувати свої сили на одному з подібних навчань. Переконані: вони змінять свою думку.