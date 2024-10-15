Готовятся к первому бою – лазером: пограничники показали видео с тренировки

Без дорогих тренажеров, без боеприпасов и при любой погоде. Это далеко не все преимущества подготовки военных с помощью технологии "лазертаг".

Журналисты ГПСУ недавно побывали на Запорожском направлении, где с помощью лазерных симуляторов готовятся к реальному бою пограничники. Подробности – узнавайте в рамках программы "Кордон.UA", информирует 24 Канал.

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"Лазертаг" – не развлечение

Инструкторы, которые проводят занятия с помощью лазерных симуляторов, называют их игрой. Говорят: чтобы поощрить участников и подогреть азарт.

Это как дети. Если человек играет, он хочет еще и еще. Мы раздражаем людей для того, чтобы они тренировались, хотели еще. Улучшение, улучшение, улучшение,

– отметил инструктор по боевой и специальной подготовке с позывным "Курсант".

Но на самом деле система лазерного симулятора двустороннего огневого контакта, известная в народе как "лазертаг" – далеко не развлечение. В этом можно убедиться еще до старта учений, которые проводят трое инструкторов: "Курсант", Евгений и Антон.

"Сегодня мы начнем тренировку: тактика штурмовых действий в урбанизированной местности. Это городская местность, где мы постараемся сегодня научиться правильно двигаться, правильно подходить к ней и правильно брать штурмом. Когда вы одели бронежилет, мы начинаем игру. Любая команда от инструктора, вы должны ее выполнять", – подчеркнул "Курсант".

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Где проходят учения

Площадка для учений имеет площадь 200 квадратных метров. Однако здесь можно отрабатывать почти все – от штурма окопа или здания до зачистки территории. Условия – максимально приближены к боевым, а каждый сценарий – уникальный.

"Большая именно территория, по которой можно бегать, заниматься. И в разных локациях разные можно сценарии делать. Для зачистки здания, для зачистки посадок, штурм направления. Выставляются башни, радиус работы – это все с планшета программируется. У нас для него есть мины, ТМки, МОНки, гранатометы, датчики даже на автомобиле есть. Техника, высадка, подрыв на мине, работаем дальше", – добавил "Курсант".

Каких-то специальных тренажеров здесь нет. Военный работает с собственным оружием, однако без единого патрона. Лазерные системы только фиксируют "поражение" цели. Вся информация выводится на планшет в реальном времени.

Датчик на руку, датчик на ствол, датчик на курок и рожок звуковой, который дает звуки. Вы стреляете, при нажатии курок излучает инфракрасное излучение, на которое реагируют ваши датчики при попадании. Если не попадает, датчик не реагирует, вы дальше играете,

– отметил инструктор по боевой и специальной подготовке с позывным "Курсант".

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Кому в первую очередь нужен "лазертаг"

Сегодня здесь тренируются две группы. Каждая выбирает себе лидера. В этих учениях, как и в бою, важно работать единой командой.

Старший группы, мне без разницы, офицер, сержант, главное, чтобы это был лидер. Вы будете сначала группами воевать друг против друга. Затем основная задача – выбить инструкторов из этого здания,

– рассказал "Курсант".

"У противника легкие вооружения, гранаты, возможно, гранатометы. Территория заминирована, подкрепления у вас нет. Задача основная – выбить и уничтожить. Оружие противника я не запрещаю брать", – добавил он.

Специалисты говорят: такие тренировки особенно необходимы тем, кто не имеет боевого опыта. Потому что по статистике, именно первые 30 минут реального боя – самая большая опасность и самый сильный стресс для военного. Но его можно научиться контролировать. И "лазертаг" вам – в помощь!

"Ты себе видишь, ага, я неправильно сделал так, так. Я вышел неправильно так, я вытащил себя так. Я не поставил правильно оружие. Я его опустил, я его поднял. Ты реагируешь и думаешь, ага, если меня раз попал в голову, значит, я где-то поднял не так голову. Надо думать. Люди становятся более бдительными. Они смотрят за своими движениями. Второй, третий, четвертый раз", – подчеркнул инструктор по боевой и специальной подготовке.

Довольно ощутимые импульсы, которые посылают датчики в случае "попадания", автоматически запоминает и наш мозг. Это еще один "плюс", что в будущем боец будет избегать ошибок.

"Полная имитация. Вообще, например, если попасть в кавер с близкой дистанции, то сразу ты "200". Выбываешь из игры, начинаешь моргать, как "елочка". При попадании в жилет, относительно какой точки ты попадешь, реагирует на ранение. Ты моргнул раз, значит, ты ранен. Всего два попадания и ты труп", – объяснил "Курсант".

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Какое главное преимущество лазерных симуляторов

Для лучшего усвоения материала тех, кто выбыл из игры, стимулируют дополнительно.

Проиграл – 20 раз отжался. Максимум, что у нас было, одна группа отжалась 140 раз,

– подчеркнул инструктор по боевой и специальной подготовке.

Главное преимущество лазерных систем – возможность качественной подготовки военного без использования ценных боеприпасов, без травматизма и при любой погоде. Но для этого нужна не одна тренировка.

"Ну, я уверен, что если они будут тренироваться месяц регулярно, то некоторые навыки уже будут отработаны до автоматизма, что очень важно в условиях боевых. То за такой период, я думаю, что они будут готовы", – сказал инструктор по боевой и специальной подготовке Евгений.

Эффективность подобных практик доказана давно. В странах НАТО их применяют уже десятки лет, а в Соединенных Штатах "лазертаг" входит в базовый курс подготовки как армейцев, так и правоохранителей.

Эта система очень крутая. Все европейские страны ее используют. Сейчас мы пытаемся в нашем отряде ввести эту систему, потому что, сами видели. Это, во-первых, интересно людям, во-вторых, есть с чем работать,

– резюмировал "Курсант".

И в завершение. Скептикам, которые считают "лазертаг" детской забавой, не имеющей ничего общего с настоящей войной, стоит попробовать свои силы на одном из подобных учений. Убеждены: они изменят свое мнение.