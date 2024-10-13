На распространенных в сети кадрах видно, как с десяток женщин остановили автомобиль с пограничниками. Одна из гражданок начала бить военного, который сидел в машине. Также на видео слышно, как женщины угрожают, что разобьют машину, если те не уедут прочь. Односельчанки подбадривают друг друга, призывая искать камни.

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Позорный инцидент на Закарпатье

В сети сначала видео подписали, как конфликт между жительницами села Крива на Тячевщине и работниками военкомата. Однако, оказалось, что на кадрах – служебное авто пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Мукачевского погранотряда ГПСУ Леся Федорова.

По словам пресс-секретаря, суть требований женщин была непонятной. Впоследствии на место происшествия вызвали полицию.

Во время инцидента, произошедшего в селе Крива, ни авто пограничников, ни личный состав ГПСУ не пострадали.

Женщины мешают военным проехать: смотрите видео

Журналист Андрей Цаплиенко, который тоже распространил видео, предположил, что, вероятнее, женщины пытались помешать пограничной службе выставить контрольный пост в приграничье, что мешало бы "уклонистам" бежать через границу.

К слову, во Львове сотрудники ТЦК пришли с проверками в ресторан "Соната", где на тот момент праздновали свадьбу.