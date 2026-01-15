Ліквідовано понад 20 окупантів: прикордонники зірвали російський прорив на Харківщині

Російська армія намагається протиснутися вглиб українських територій. Зокрема днями окупанти прагнули прорвати оборону на Харківщині.

Однак завдяки зусиллям прикордонників бригади "Гарт", ворожим планам не судилося здійснитися. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу.

Актуально ЗСУ продовжують "мінусувати" окупантів: які втрати має Росія на фронті на 15 січня

Що відомо про невдалий ворожий штурм?

Як поінформували прикордонники, упродовж останніх кількох днів окупанти хотіли штурмувати позиції українських бійців на кордоні в Харківській області.

Так, російські піхотинці за підтримки артилерії та БпЛА намагаються просунутися вглиб України.

Однак бійці Держприкордонслужби протистоять ворогу та відбивають спроби прориву. Зокрема, аеророзвідка ДПСУ виявила російських солдатів за спробою штурму, що дозволило комплексно відпрацювати по них усіма наявними засобами ураження.

Внаслідок цього знищено 21 окупанта, ще 11 зазнали поранень.

Ураження російських військових: дивіться відео ДПСУ

Водночас ситуація на фронті Харківської області залишається напруженою. Так, за оцінками аналітичного проєкту DeepState, російські війська змогли просунутися в районі Лозової на Харківщині.

Які були втрати у росіян на фронті за останній час?