Ликвидировано более 20 оккупантов: пограничники сорвали российский прорыв на Харьковщине
- Пограничники отбили попытку штурма в Харьковской области.
- Аэроразведка обнаружила врага, что позволило уничтожить оккупантов.
Российская армия пытается протиснуться вглубь украинских территорий. В частности на днях оккупанты стремились прорвать оборону на Харьковщине.
Однако благодаря усилиям пограничников бригады "Гарт", вражеским планам не суждено было осуществиться. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Что известно о неудачном вражеском штурме?
Как проинформировали пограничники, в течение последних нескольких дней оккупанты хотели штурмовать позиции украинских бойцов на границе в Харьковской области.
Так, российские пехотинцы при поддержке артиллерии и БпЛА пытаются продвинуться вглубь Украины.
Однако бойцы Госпогранслужбы противостоят врагу и отражают попытки прорыва. В частности, аэроразведка ГПСУ обнаружила российских солдат при попытке штурма, что позволило комплексно отработать по ним всеми имеющимися средствами поражения.
В результате этого уничтожен 21 оккупант, еще 11 получили ранения.
Поражение российских военных: смотрите видео ГПСУ
В то же время ситуация на фронте Харьковской области остается напряженной. Так, по оценкам аналитического проекта DeepState, российские войска смогли продвинуться в районе Лозовой на Харьковщине.
Какие были потери у россиян на фронте за последнее время?
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в течение двух суток успешно поразили шесть российских систем противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. Удары наносились на расстоянии от 46 до 160 километров вглубь тыла врага от линии фронта.
11 января украинские защитники ликвидировали колонну вражеской техники вместе с группой штурмовиков вблизи Покровска. Оккупанты рассчитывали воспользоваться неблагоприятными погодными условиями для скрытого передвижения, однако их маневр был вовремя обнаружен и сорван.
Кроме того, 10 января в открытом доступе появились кадры, на которых зафиксирована успешная работа украинских операторов БпЛА, которые вывели из строя российскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении.