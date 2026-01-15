Ликвидировано более 20 оккупантов: пограничники сорвали российский прорыв на Харьковщине

Российская армия пытается протиснуться вглубь украинских территорий. В частности на днях оккупанты стремились прорвать оборону на Харьковщине.

Однако благодаря усилиям пограничников бригады "Гарт", вражеским планам не суждено было осуществиться. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Что известно о неудачном вражеском штурме?

Как проинформировали пограничники, в течение последних нескольких дней оккупанты хотели штурмовать позиции украинских бойцов на границе в Харьковской области.

Так, российские пехотинцы при поддержке артиллерии и БпЛА пытаются продвинуться вглубь Украины.

Однако бойцы Госпогранслужбы противостоят врагу и отражают попытки прорыва. В частности, аэроразведка ГПСУ обнаружила российских солдат при попытке штурма, что позволило комплексно отработать по ним всеми имеющимися средствами поражения.

В результате этого уничтожен 21 оккупант, еще 11 получили ранения.

Поражение российских военных: смотрите видео ГПСУ

В то же время ситуация на фронте Харьковской области остается напряженной. Так, по оценкам аналитического проекта DeepState, российские войска смогли продвинуться в районе Лозовой на Харьковщине.

