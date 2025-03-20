Скандал довкола притулку "Сіріус": волонтери заявляють про жорстоке ставлення до тварин

Волонтери звинувачують керівництво притулку для тварин "Сіріус", що розташований у Вишгороді на Київщині, у жорстокому ставленні до собак. Вони вказують на поганий стан тварин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "УП. Життя".

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Що відомо про скандал із притулком "Сіріуса"

Волонтерка Олена Гончар, яка щосуботи відвідує притулок і допомагає доглядати тварин, розповіла, що про поганий стан окремих собак неодноразово повідомляли у спільному чаті з керівництвом "Сіріуса", однак ці звернення здебільшого залишалися без реакції.

22 лютого 2025 року волонтери виявили в притулку собаку у критичному стані. Ветеринари, до яких звернулися за допомогою, встановили, що в тварини відмовили задні лапи і вона кілька днів не рухалася, лежачи у власних випорожненнях.

Притулок "Сіріуса" звинувачують у неналежних умовах для тварин / Фото "УП. Життя"

За словами адміністрації притулку, собака перебувала на лікуванні, але її стан тільки погіршувався. Тварина померла наступного дня після того, як її доставили в лікарню.

Любити – значить діяти. Любити – значить забути про власне его, про якісь образи, про те, хто і що тобі сказав. А коли байдуже на тих тварин, то і не варто згадувати, що чотири ряди собак – понад 3000 особин – залишилися без суботніх кураторів. Байдуже, що за ці тижні собаки не отримали належного догляду, обробок, вигулу, соціалізації, якісного корму зрештою,

– зазначила Гончар, коментуючи те, що керівництво притулку заборонило суботнє відвідування притулку деяким волонтерам.

За словами волонтерки, через брак ресурсів деякі тварини в притулку змушені залишатися без їжі та води. Вона також розповіла про випадки, коли собаки боролися між собою за доступ до води.

"І це не одна і не дві собачки, що щойно потрапили в притулок. Я дивлюся зараз цілий альбом таких собак з притулку Сіріус. Я бачила багато за ці роки, але це просто жорстоко… Таких матеріалів повно… Як ви це все можете назвати? Виправдати, що там 3000 тварин… Так навіщо стільки брати? Ситуація реально жахлива. Керівництво не бачить, що відбувається в притулку?", – зазначила волонтерка, працівниця громадської організації Захист тварин Плюшка Сніжана Бугрік.

Як виглядають вольєри для собак у притулку / Фото "УП. Життя"

Керівництво притулку відреагувало на звинувачення, наголосивши, що собаки, про яких йдеться у повідомленнях волонтерів, або перебували на лікуванні, або нещодавно були доставлені до притулку з евакуації.

Фото хворих тварин, зроблені під час їхнього лікування або після важких ситуацій (наприклад, окупації, або коли тварину тільки привезли) не можна виривати з контексту та використовувати для хейту. Лікування потребує часу, і не кожен процес виглядає естетично,

– заявило керівництво притулку.

Там додали що не всі тварини в притулку хворі і, що є сотні інших фото від волонтерів, які їх постійно відвідують.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині жінка намагалася вбити собаку сокирою. В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.