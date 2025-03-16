Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про побиття собаки на Київщині

Поліцейські розслідують та проводять ретельну перевірку за фактом жорстокого поводження з собакою у селі Гатне. Повідомлення про злочин надійшло до поліції 15 березня.

Заяву до поліції написала зоозахисниця Сніжана Бугрік. Жінка розповіла, що постраждалий песик був старенький. У нього пошкоджена лапа, він втратив багато крові, однак зміг втекти. Жити пес буде.

Пес виглядає так, ніби просидів все життя на цепку. Шерсть на шиї стерта. Добрий, нещасний. Лапу зашили, завтра проведе день на крапельницях, треба поновити втрату крові. Житиме. Буде тепер жити в притулку, як заживе все. І шукати родину,

– розповідає Сніжана.

Як виглядає постраждалий пес / фото Сніжани Бугрік

Зоозахисниця вказує, що найімовірніше пенсіонерці загрожує лише адміністративна відповідальність.