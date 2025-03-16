Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Патрульні потрапили під повторний удар у Чернігові

Вчора близько 03:00 внаслідок російської атаки ударними безпілотниками у двох мікрорайонах Чернігова було пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, приватні будинки й автомобілі.

Патрульні першими прибули на місце обстрілу й потрапили під повторний удар ворога.

На оприлюднених кадрах з бодікамер видно прибуття поліцейських, далі звук російського БпЛА й потужний вибух. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

Патрульні потрапили під повторний удар у Чернігові: дивіться відео

На щастя, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Патрульні викликали всі екстрені служби й огородили територію.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Це може врятувати ваше життя та життя ваших близьких!

– наголосили в поліції.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.