Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
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Патрульні потрапили під повторний удар у Чернігові
Вчора близько 03:00 внаслідок російської атаки ударними безпілотниками у двох мікрорайонах Чернігова було пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, приватні будинки й автомобілі.
Патрульні першими прибули на місце обстрілу й потрапили під повторний удар ворога.
На оприлюднених кадрах з бодікамер видно прибуття поліцейських, далі звук російського БпЛА й потужний вибух. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.
Патрульні потрапили під повторний удар у Чернігові: дивіться відео
На щастя, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Патрульні викликали всі екстрені служби й огородили територію.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Це може врятувати ваше життя та життя ваших близьких!
– наголосили в поліції.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.