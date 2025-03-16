Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус розповів подробиці про наслідки ворожої атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис глави ОВА.

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Ворог атакував Чернігів

Відомо, що на місці зараз працює команда рятувальників. Глава ОВА розповів, що триває розбір зруйнованих конструкцій. Працюють піротехніки ДСНС.

Як відомо, ворожий безпілотник влучив у 5-поверхівку, частково зруйновані 2 поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлось без постраждалих,

– ідеться в повідомленні.