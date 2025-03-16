Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал подробности о последствиях вражеской атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА.

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