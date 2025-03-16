Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал подробности о последствиях вражеской атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА.
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Российские войска поздно вечером 15 марта атаковали Чернигов. Там всю ночь продолжалась ликвидация последствий ночной атаки "Шахедов".
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал подробности о последствиях вражеской атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА.
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