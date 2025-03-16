Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
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Патрульные попали под повторный удар в Чернигове
Вчера около 03:00 в результате российской атаки ударными беспилотниками в двух микрорайонах Чернигова была повреждена многоэтажка, предприятие, частные дома и автомобили.
Патрульные первыми прибыли на место обстрела и попали под повторный удар врага.
На обнародованных кадрах с бодикамер видно прибытие полицейских, далее звук российского БПЛА и мощный взрыв. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар.
Патрульные попали под повторный удар в Чернигове: смотрите видео
К счастью, в результате вражеской атаки пострадавших нет. Патрульные вызвали все экстренные службы и оградили территорию.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Это может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких!
– отметили в полиции.
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